Existe el riesgo de que el agua contaminada y el aceite que quedaron tras el incendio de una distribuidora de lubricantes se filtre al manto acuífero que se encuentra debajo de la ciudad, según declaraciones de la directora de Ecología, Flor Karina Cuevas.Agregó que la empresa propietaria del local que se incendió es la obligada a recoger todo el material y que desde el miércoles inició la limpieza.Sin embargo, en un recorrido realizado ayer se pudo constatar que aún permanecían varias lagunas de agua contaminada y aceite que se formaron durante el incendio. Sólo había dos personas trabajando en la limpieza.“Para nosotros era muy importante y muy urgente que el líquido del agua que sale precisamente de sofocar este incendio, este líquido contiene contaminantes, se llaman lixiviados, y para nosotros era elemental poder evitar que llegaran al alcantarillado público, así como a tierra, donde puedan filtrarse al manto acuífero”, declaró desde el miércoles.El incendio ocurrió el martes en la mañana en un comercio y centro de distribución ubicado en bulevar Casas Grandes y Cesáreo Santos, en donde se comercializaban lubricantes automotrices.Añadió que se pidió a los propietarios de la bodega que contrataran a una empresa especializada en la disposición de estos residuos, y que desde el martes y el miércoles utilizaron dos bombas para extraer el aceite y el agua. La funcionaria no respondió este jueves sobre el tema.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, dijo que la empresa donde sucedió el incidente es la responsable de retirar todo el aceite derramado, pero hasta ayer en la mañana no había terminado.Matamoros Barraza aseguró que la empresa que se incendió iba a remediar el daño por el derrame de aceite en la zona. “Hay que levantar la capa de tierra, si no hay pavimento, la capa de tierra que se llenó de aceite”, mencionó el director de Protección Civil.Explicó que si es tierra, se debe levantar cierto espesor, recogerse y luego trasladarse en dompes para su disposición final en un lugar seguro.“Ahí ya es Ecología, porque son los que saben de los procesos de contaminantes y remediación de suelos”, declaró Efrén Matamoros. (Araly Castañón / El Diario)

