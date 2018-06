Un testimonio presentado ayer en una audiencia por el asesinato de una mujer, cometido en el 2016, reveló que durante varios meses en Ciudad Juárez una mujer apodada “La Madrina” lideró un grupo de al menos cinco miembros que se dedicaban a drogar a personas para robarles sus vehículos y asesinarlas con saña antes de que reportaran los atracos.La presunta líder de la organización –Flor Cazarín González apodada “La Madrina”– se hacía amiga de las víctimas, las invitaba a comer o beber para suministrarles Clonazepam y dormirlas; luego los otros involucrados le ayudaban a trasladar a las víctimas a lugares solitarios donde las mataban a cuchilladas y martillazos y se quedaban con los vehículos para luego venderlos.Tras el asesinato de Griselda Mojarro Delgado, sucedido el 24 de noviembre del 2016 horas después de que salió de su negocio en compañía de Cazarín González –quien ante la víctima y sus familiares se presentó únicamente como Adriana–, la Fiscalía de Género inició una extensa investigación que llevó a determinar que tanto “La Madrina” como su hijo Roberto Rodríguez Cazarín, apodado “El Acro” o “Tocino” y al menos tres personas más se dedicaban a sorprender a personas vulnerables para robar vehículos y venderlos antes de que se reportaran como robados.El pasado 14 de abril un testigo de identidad protegida y denominado número tres declaró ante el Ministerio Público (MP) que durante un tiempo vivió con “El Acro” y conoció a la mamá de esta persona, a “La Madrina”, y sabe que a finales del 2016 ellos mataron a Griselda.Sin precisar fecha, ese testigo dio a conocer que a finales del 2016 “La Madrina” le habló para decirle que le tenía un trabajo y se vieron en un parque ubicado en las calles Dunas de Libia y Puerto Tarento cerca de la casa de ese informante, así lo explicó una agente del MP al juez de Control Apolinar Juárez Castro, en una diligencia pública realizada ayer en la cuarta sala de apelaciones de los juzgados locales.Con la acusada viajaba Griselda. Mientras la víctima entraba al baño de la casa del testigo, “La Madrina” puso unas pastillas de clonozepam a la bebida de Griselda, pero ella no se la tomó. Entonces Cazarín González la invitó a comer a su domicilio en la calle Volcán Antuco 2260 del fraccionamiento Parajes de San Isidro y dos horas más tarde volvió a hablarle al testigo tres para pedirle que fuera a ayudarla con la víctima.A esa vivienda acudieron el testigo tres así como “El Acro”, quien subió a Griselda Mojarro a su propio automóvil, un Sebring color guinda modelo 2004, y después de dar varias vueltas en espera de que la víctima terminara de quedarse dormida se trasladaron hasta terrenos aledaños a Electrolux, donde el hombre bajó a la mujer ya inconsciente y “La Madrina” la apuñaló en el pecho y el cuello mientras se reía.“Al llegar me estaciono y ‘El Acro’ bajó a la víctima, quien cayó a un lado. Entonces ‘La Madrina’ le dio dos martillazos, uno a un lado de la cabeza y la pasivo (Griselda Mojarro Delgado) se levantó, entonces ‘La Madrina’ le dio otro golpe en la boca con el martillo y la femenina cayó al suelo. Enseguida la agresora sacó un cuchillo grande de su bolsa y comenzó a acuchillarla en el pecho y el cuello mientras se reía”, declaró el testigo tres ante el MP. El auto Sebring fue vendido en ocho mil pesos.El testigo tres también dijo saber que “La Madrina” y “El Acro” se dedicaban a matar personas y ella llevaba unas 25 víctimas, tanto hombres como mujeres. Algunos de estos son el dueño de un ciber-café a quien le robaron las computadoras y una camioneta, así como una persona a la que le quitaron máquinas de videojuegos y una camioneta.Otro testigo protegido identificado como número dos dijo saber que “La Madrina” buscaba a personas mayores para drogarlas y matarlas. Como casos citó el crimen de un taxista a quien le quitaron un automóvil que fue vendido en 20 mil pesos y el asesinato de una persona identificada como Carlota Muñoz Durán, por cuyo homicidio se inició la carpeta de investigación 20164/16.Las investigaciones también llevaron a establecer que “La Madrina” robó la identidad de una persona nombrada Azalia Evelyn H.H., para contratar un servicio telefónico y usarlo como contacto con sus víctimas.Otros testimonios recabados por el MP adscrito a la Fiscalía de Género son las declaraciones de tres personas involucradas con la compra del automóvil Sebring. Al parecer el primer adquiriente del auto, de quien se omite su nombre por cuestiones de seguridad, creyó en la palabra de “La Madrina”, quien se identificó ante él como Adriana Fonseca Téllez, además le explicó que le urgía vender ese carro y permitió que le tomara una fotografía, pues dijo carecer de una identificación.El comprador número uno a su vez vendió el Sebring a otra persona (de quien también se omite su nombre por seguridad) y éste trató de traspasarlo a un tercer comprador, quien decidió ir a buscar a Griselda Mojarro Delgado, pues el comprador dos tenía la credencial de elector de ella (la víctima) y lo único que sabía era que los papeles del auto estaban a nombre de ella.Al acudir al domicilio, el esposo de Griselda le informó que su pareja había desaparecido a bordo de ese vehículo. Por lo que los compradores decidieron entregar de forma voluntaria el carro y también la fotografía de la persona que se identificó como Adriana Fonseca Téllez, que resultó ser “La Madrina”.A partir de ese momento, los investigadores de la Fiscalía pudieron tener un rostro de la presunta responsables e iniciaron una búsqueda en bases de datos que llevó a ubicar a los testigos que ahora tienen la calidad de protegidos y al parecer están involucrados en los crímenes de unas 25 personas, así se dio a conocer en la diligencia realizada ayer.Esa audiencia se instruyó a Roberto Rodríguez Cazarín, para formularle cargos legales por el homicidio de Griselda Mojarro Delgado. Él fue detenido también ayer en cumplimiento a una orden de aprehensión.El miércoles, “La Madrina” también fue presentada ante el mismo Tribunal de Control para acusarla del mismo asesinato.A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y el próximo lunes a las 10:30 de la mañana iniciará la audiencia de vinculación o no a proceso encabezada por el juez Apolinar Juárez Castro

