Inculpan a motociclistas en homicidio

Dos motociclistas que presuntamente cometieron un asesinato el pasado 26 de junio en la colonia Granjas del Progreso, ayer quedaron a disposición de un Tribunal de Control acusados del delito de homicidio simple.La defensa sostuvo ante el Tribunal que los sospechosos Javier Emilio Cevallos Moreno y Jesús Felipe Alemán Cereceres son inocentes y no se les aseguró ninguna evidencia que los implique con el crimen pero el juez tomó en cuenta que una testigo presencial del crimen los identifica como los responsables.Al solicitar que se declarara legal la detención de ambos hombres, una agente del Ministerio Público (MP) adscríta a la Fiscalía estatal señaló que el pasado 26 de junio alrededor de las 17:30 horas se recibió una llamada al 911 solicitando auxilio porque una persona había sido baleada en las calles Juliana Jacobo y Carlos Morales de la colonia Granjas del ProgresoAl llegar al lugar a las 17:40 horas, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) encontraron a un grupo de personas alrededor de un automóvi Honda de color negro donde se encontraba Raúl Darío Prieto y una mujer que después recibió la calidad de testigo protegido número uno señaló que momentos antes los ocupantes de una motocicleta de color rojo habían llegado al lugar y dispararon en contra de Darío para luego huir por la carretera a Casas Grandes.Los elementos de la SSPM reportaron el hecho a través de la radiofrecuencia y a las 18:00 horas otros elementos de la corporación reportaron que en las calles Durazno y Santos Dumont del fraccionamiento Villa Colonial habían detenido a los ocupantes de la motocicleta, quienes coincidían con las características aportadas por la testigo uno.Al someter a una revisión a Cevallos Moreno y Alemán Cereceres no se les encontró ninguna evidencia que los relacione con el homicidio pero fueron puestos a disposición de la testigo uno y ella los reconoció como los responsables de haber baleado a la víctima mortal.En la audiencia judicial instruida ayer a Cevallos y Alemán, en la quinta sala de los juzgados locales, el abogado defensor indicó al juez de Control Adalberto Contreras Payán que en el informe homologado no se anotó la hora que en sucedió el crimen ni la hora en que sus representados fueron detenidos. Además argumentó que a los arrestados no se les aseguró ninguna arma de fuego o evidencia.Sin embargo, el juez Contreras indicó que para esta etapa del proceso el señalamiento de la testigo presencial y el hecho de que viajaban en una moto como la descrita por la declarante es suficiente para considerar que Cevallos y Alemán fueron detenidos minutos después de que se cometió un delito, es decir, dentro del término de la flagrancia.Por lo que el juez declaró legal la detención y la retención y permitió que se formularan cargos legales.

