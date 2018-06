'Lucharán' a beneficio de entrenador juarense lesionado

Jaime Hernández, cinturón azul de Jiu jitsu brasileño, representó hace dos semanas a Ciudad Juárez en el torneo nacional, llevado a cabo en la Ciudad de México, en la cual se trajo dos medallas de plata.Sin embargo durante su participación en la modalidad nogi –sin traje– sufrió una fuerte lesión en su rodilla izquierda, reanimando las dolencias que tuvo hace 9 años cuando se lastimó el nervio peroneo, el cual se desconectó de la citada articulación hacia abajo y le quitó movilidad del pie hacia arriba.Ahora está en riesgo el que no pueda volver a entrenar ni volver a combate si no se opera, por lo que sus compañeros de la Academia Ragnarok, le organizaron una hamburguesada y un openmat para recaudar fondos.El profesor, a quien le llaman “El Tigre”, comentó que los estudios que le pidió el ortopedista no son baratos, además la operación en un hospital particular saldría arriba de los 60 mil pesos.“No cuento con Seguro y estoy buscando la forma de tenerlo, pero en caso de no poder tendría que operarme por fuera y los gastos son muy elevados”, señala.Agregó que junto a sus compañeros de entrenamiento decidieron hacer una actividad donde además de recabar fondos se fomente el deporte, por ello invitan a la comunidad juarense que practica el arte marcial a asistir al “open mat” el cual consiste en luchar de forma amistosa con otras escuelas.La cita es hoy a partir de las 6 de la tarde para los niños y jóvenes, y a las 7 pm para los adultos. La inscripción será de 50 y 100 pesos respectivamente, además al final del evento les regalarán una hamburguesa y un refresco.Los que no entrenen pero quieran contribuir a la causa pueden acercarse a comprarles la comida antes mencionada por 65 pesos.El gimnasio se encuentra en la calle 21 de Marzo 3552. Quienes deseen hacer una donación pueden comunicarse al 6564610587.Puedes ver el enlace del evento

