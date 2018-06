Un hombre acusado de haber violado a su sobrina menor de edad, fue encontrado inocente en el juicio oral instruido en su contra.El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género acusó a Juan Sehedi Ramírez de haber agredido sexualmente en tres ocasiones a la víctima —de identidad reservada— y un Tribunal de Enjuiciamiento unitario determinó que en el primero no hubo datos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad; en el segundo la agente del MP Luz Gabriela Salas hizo una clasificación jurídica errónea y en el tercer hecho el MP ni siquiera probó que ocurrió un delito.Los presuntos hechos salieron a la luz después de que la víctima tomó una clase de biología donde se habló de valores. La niña le contó a su maestra que desde años atrás ella era víctima de violación por parte de un tío.La menor señaló que su tío no había utilizado la violencia para agredirla, que la había seducido; dio detalles de los presuntos hechos delictivos y precisó que una de las violaciones que recordaba sucedió cuando ella cursaba el tercer grado de primaria; otra cuando estaba en quinto grado y una la situó en el año 2014.Al emitir el fallo absolutorio, la titular del Tribunal Aída Vázquez Arreola señaló respecto al primer presunto hecho que la declaración de la víctima no es suficiente para una sentencia condenatoria pues no hay otra prueba que confirme esta versión debido a que la médico Teresita de Luján Martínez documentó y ante el Tribunal señaló que no encontró huellas de penetración ni antigua ni reciente en la víctima por las cualidades física de ella y la psicóloga Xochitl Isabel Rodríguez solo elaboró una impresión diagnóstica, no un dictamen, y en este refirió que la menor presentaba una alteración moderada.Además la jueza indicó que el delito de violación es por su naturaleza de realización oculta y la fuente de información era la menor pero ella le dio datos diferentes, sobre los mismos supuestos hechos, a los testigos que fueron su maestra, la directora de la escuela, la coordinadora del plantel educativo, a los padres y a las peritos.En relación al segundo hecho por el que acusó el MP, la jueza indicó que desde la formulación de cargos la fiscal hizo clasifiación jurídica incorrecta y al presentar los alegatos de clausura trató de corregirlo pero volvió a hacer una clasificación equivocada, por ello se dictó fallo absolutorio.En cuanto al tercer hecho atribuido por el MP en contra de Sehedi Ramírez, la jueza Vázquez Arreola indicó que ni siquiera entró al estudio de una posible responsabilidad porque la agente del MP Luz Gabriela Salas no acreditó que la conducta descrita por la menor sea un delito o conducta penada por la ley.El MP había solicitado 83 años y dos meses de prisión en contra de Sehedi Ramírez; pero al ser encontrado inocente, el viernes de la semana pasada, la jueza ordenó que fuera puesto en libertad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.