El gobernador Javier Corral convocó a una reunión de seguridad en Ciudad Juárez la próxima semana, en la que participará el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales y comisario de la Policía Federal Manelich Castilla Craviotto, para acordar acciones contra la violencia en Ciudad Juárez.“Les he solicitado que tengamos una reunión de alto nivel para armonizar todas las estrategias que tengamos que hacer para combatir la violencia en Ciudad Juárez, la disputa cruenta entre escisiones de los mismos cárteles, y obviamente trabajar de manera coordinada, ya no seguir trabajando con objetivos de uno y otro”, dijo.En el encuentro, se busca prepararse contra posibles reacciones por la captura de los líderes de Los Aztecas, Eduardo Ravelo alias “El Tablas”, líder de la pandilla binacional Barrio Azteca, y de Juan Arturo Padilla Juárez alias “El Genio”.También enfocar las acciones para la captura del otro líder identificado como René Gerardo Garza Santana “El 300” que, dijo, será prioritaria.“Nos estamos preparando por las posibles reacciones que haya por las detenciones que hizo la Policía Federal de estos personajes que están identificados como líderes de Los Aztecas”, indicó.La cumbre de seguridad será la próxima semana debido a que las corporaciones se enfocarán el fin de semana en la seguridad durante el proceso electoral.Previamente, el martes Corral enfatizó que fue muy bien recibido el planteamiento respecto a que el Operativo Escudo-Titán no se constriña a los objetivos de la Policía Federal, para que coincida también con los objetivos de la Fiscalía General del Estado y se contribuya en el combate a los enemigos de la paz.Explicó que esta comunicación extraordinaria con los funcionarios federales se ha tenido a la luz de la detención de dos de los principales líderes del grupo criminal Los Aztecas, que realizó la Policía Federal en el estado de Michoacán.“Precisamente para prevenir las reacciones de estas dos importantes detenciones es que hemos urgido a esa reunión y ha sido aceptada, por lo que tendremos pronto aquí a Renato Sales y a Manelich Castilla”, añadió el gobernador.

