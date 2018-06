Durante ocho horas vecinos del fraccionamiento Oasis Revolución se quedaron sin suministro eléctrico la tarde y noche del jueves, debido a la carencia del servicio y a las altas temperaturas que se registran en la región perdieron algunos alimentos que se echaron a perder.El desperfecto se registró en la calle Oasis de Argelia, pero una de las afectadas, que solicitó no publicar su identidad, indicó que se dio cuenta de que por lo menos otras calles tampoco tenían electricidad.Dijo que el servicio se suspendió alrededor de las dos de la tarde, después de que se escuchó un estallido, y regresó casi a las 10 de la noche, ocho horas después.“Yo marqué al 071 y me dijeron que el compromiso para responder eran cuatro horas porque tenían mucho trabajo”, comentó la afectada.Ya desesperada, volvió a llamar al número de emergencias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para preguntar por qué continuaban sin el servicio, pero la operadora le comentó que se estaban tardando debido a que tenían muchos casos similares.“Sufrimos calor, mis hijos se metieron a bañar toda la tarde, mi mamá es diabética e hipertensa y se empezó a sentir mal porque la casa estaba muy caliente”, declaró la usuaria.Debido a que realiza su trabajo desde una computadora portátil, tuvo que acudir a un cibercafé de la zona para rentar una terminal y concluir su asignación, ya que no tuvo forma de que su ordenador funcionara sin electricidad porque la batería ya estaba agotada.Luego del apagón revisó los alimentos que guardaba en el refrigerador y se dio cuenta que algunos estaban ya echados a perder, entre ellos una porción de carne.La ciudadana dijo que durante el verano pasado sufrió la misma situación.Ayer se trató de establecer contacto con personal de la CFE para obtener información acerca de lo que ocurrió, pero no hubo respuesta. (Martín Orquiz)

