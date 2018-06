En cuestión de días concluirá la investigación que señala a Oscar Alberto Aparicio Avendaño, comisionado estatal de Seguridad, en posibles omisiones al servicio.El jefe policiaco sería quien ordenó a elementos subordinados replegarse al verse superados en número por un grupo armado que tomó el municipio de Ignacio Zaragoza, matando a ocho civiles y quemando casas particulares.Erika Jasso, directora de inspección Interna de la Fiscalía estatal, comentó que sólo faltan por declarar algunos elementos comisionados en el noroeste de la entidad sobre el incidente que originó la carpeta de investigación y así poder turnar el resultado a la Comisión de Honor y Justicia, donde se determinarán las sanciones correspondientes.El incidente ocurrió la mañana del pasado 6 de mayo y la actitud de Avendaño fue sancionada por un grupo de abogados que denunció el hecho ante la Fiscalía estatal cuando El Diario publicó sus declaraciones.“Teníamos 15 elementos. Lo que indicamos fue que no salieran hasta que tuvieran el apoyo con ellos, una vez que llegó el apoyo de la base más cercana salieron a apoyar a la ciudadanía. La verdad es que sí, efectivamente, fue una instrucción superior que se giró de que no vinieran… si no, hubiéramos tenido muertes de policías también”, dijo el comisionado en entrevista telefónica días después de lo ocurrido.En Ignacio Zaragoza varios habitantes llamaron a la Policía estatal al notar la presencia de gente armada a bordo de camionetas que sembraron pánico al asesinar a ocho pobladores y quemar sus casas, sin que los agentes hayan respondido al deber.Erika Jasso, fiscal a cargo de la investigación, dijo que se están reuniendo pruebas para conocer quién exactamente dio la orden a los agentes para que no actuaran y dejaran a los civiles sin protección.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.