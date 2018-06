Autoridades municipales cerraron ayer un tramo de la calle Francisco Baca Gallardo, de la unidad habitacional Infonavit El Jarudo, para limpiar la plasta de tierra y aceite automotriz que permanece en el área luego del derrame generado por un incendio en una distribuidora de productos automotrices la mañana del martes.Los habitantes del sector se quejaron de la tardanza de los funcionarios para realizar el retiro del material que está en las vialidades de sus domicilios, ya que les causa problemas que enfrentan desde hace tres días.Enrique Rivera, quien habita en la zona desde hace 30 años, mencionó que el miércoles observó que estaban sacando el material de las calles, pero no pudieron quitarlo todo.“Es puro aceite el que está aquí, está afectando a todos los que vivimos aquí”, mencionó.Enrique Rivera, habitante del sector, se dijo preocupado por los montículos de arena que personal del Municipio colocó sobre la calle Francisco Baca Gallardo para contener el derrame, ya que es un arroyo natural. “Van a tener que limpiar aquí, quitar la tierra, si no cuando llueva nos vamos a inundar, por aquí corre el agua de la lluvia”, explicó.Ayer por la mañana, un agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) colocó listones amarillos para clausurar esa vialidad en el tramo que va de Sierra de Naica hasta Fervor Patrio, lo que ocasionó molestias entre conductores que usan ese camino para llegar de la avenida Tecnológico a la Óscar Flores Sánchez o viceversa.“¿Qué pasó, hasta cuándo van a limpiar esa chingadera?”, gritó un conductor que tuvo que dar marcha a tras cuando intentó cruzar por esa zona.Habitantes de la zona dijeron que desde el martes por la mañana, cuando se incendió el edificio de la empresa Gonher, ubicada en Cesáreo Santos y Oscar Flores Sánchez, están aguantando fuertes olores. “Tenemos que cerrar las puertas y las ventanas para que no se meta la hediondez”, dijo una vecina que prefirió no dar a conocer su nombre.Alrededor del mediodía, personal del Municipio acudió al lugar y reinició las tareas para retirar los residuos del derrame, utilizando bombas extractoras y contenedores para verter ahí la mezcla de arena con aceite.Omitieron dar a conocer cuánto tardarán las tareas para recolectar los residuos que dejó el incendio.

