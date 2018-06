Un hombre defendió ayer a su madre y su propiedad durante un “housejacking” en que dio muerte al ladrón con la misma arma que le amenazaba, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Condesa.Entre octubre del 2017 y el lunes 25 de junio, se registraron 33 robos a casa habitación con violencia, similares a este.El incidente de ayer fue frustrado por los moradores de la vivienda que era asaltada, según las primeras investigaciones de la Fiscalía, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba, vocero de la dependencia.Datos preliminares indican que en la casa localizada sobre la calle Insurgentes y Gildardo Magaña, cerca del parque de Álamos de San Lorenzo, estaban una mujer y su hijo, al momento en que ingresaron dos personas armadas, a las 11:20 horas de ayer.El adulto no se dejó someter y forcejeó con uno de los asaltantes, resultando herido en el acto.Las versiones recabadas con vecinos y policías municipales que atendieron el reporte, mencionan que aún herido, el morador siguió defendiendo su patrimonio y a su madre, logrando desarmar al intruso para luego dispararle, por lo que cayó muerto dentro del domicilio.Gabriel García Otamendi, maestro en Derecho Penal, explicó que en este caso se justifica plenamente la legítima defensa, por lo que el Ministerio Público deberá de retirar cualquier cargo contra la parte ofendida en un máximo de 48 horas. Alejandro Ruvalcaba informó que el residente de la vivienda fue llevado a un hospital donde hasta ayer por la tarde no se definía su situación legal.Durante varias horas peritos de la Fiscalía investigaban el incidente en el domicilio particular y recababan evidencia para reconstruir los hechos, aún con el cuerpo del presunto ladrón en el piso, que fue retirado cerca de las 14:00 horas por personal forense.La mujer atracada, madre de la persona herida, es una jueza penal jubilada quien en su trayectoria siempre destacó por su rectitud, de acuerdo con allegados de la familia. (Staff / El Diario)

