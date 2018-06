Organizan marcha binacional

Representantes de diversas organizaciones de Juárez y El Paso realizarán mañana una marcha simultánea para protestar contra las políticas antinmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El “Movimiento contra la Militarización de Ciudad Juárez” expuso que se han aprobado “políticas inhumanas que violan los derechos humanos de las personas inmigrantes”.Han separado a cientos de niños y niñas de sus familias, la detención arbitraria de muchas personas, la criminalización constante, el racismo y xenofobia a las y los inmigrantes, exponen.“Nos vemos en la necesidad de alzar la voz y frenar este atropello de derechos que la actual administración estadounidense aplica contra nuestras hermanas y hermanos inmigrantes”, exponen los organizadores.Gloria Amésquita, coordinadora de la asociación Mexicanos en Exilio, dijo que la marcha en Juárez inicia a las 9:00 horas en la Plaza de Armas, donde el contingente tomará la avenida Juárez y se dirigirá hacia el puente internacional Santa Fe, donde se reunirán con los grupos de El Paso.En aquella ciudad el punto de reunión es en Cleveland Square Park (esquina de Santa Fe y Franklin).“Participa una combinación de organizaciones que son parte de Borderland Immigration Council, como Las Americas Immigrant Advocacy Center, Diocesan Migrant & Refugee Services, Hope Border Institute, Detained Migrant Solidarity Committee, Border Network for Human Rights, Mexicanos en Exilio, ACLU y abogados privados. También estará presente la organización “Women’s March” de El Paso, agregó.“El objetivo es exigir que familias ya no sean separadas ni detenidas. También urgimos la atención para las familias que han sido separadas por la deportación de un miembro de la familia, dijo la portavoz.“Nuestro propósito es que las familias ya no sean separadas por detención o deportación y aunque la orden ejecutiva se firmó, no hay plan de parte de los agentes de Inmigración de Estados Unidos de reunir a las familias que ya han sido separadas en las últimas semanas”, precisó.La manifestación fronteriza se anuncia en la red social Facebook, para todas las personas que estén interesadas en participar.

