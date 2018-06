Piden no meterse a nadar en el Bravo

La Dirección General de Protección Civil del Municipio exhortó a los juarenses para que no ingresen a tratar de nadar en el río Bravo, ya que las corrientes de agua podrían provocar accidentes o decesos.De acuerdo con la dependencia, el riesgo al ingresar se eleva en la temporada de lluvias, aunado a que los niños y jóvenes se encuentran de vacaciones y quienes habitan más cerca del río buscan dónde divertirse.El exhorto es principalmente para los padres de familia, indicó la dependencia a través de un comunicado de prensa.Informó que hasta el momento no se han presentado accidentes en el lugar.Sin embargo, pese a los operativos que se llevan a cabo en el río para evitar que los ciudadanos ingresen, se hace caso omiso.Protección Civil dio a conocer que aunque el agua no se observa profunda, existen corrientes sub-terráneas fuertes que pueden arrastrar a las personas, ya sean niños o adultos, por lo que resultaría difícil rescatarlos.Por otra parte, la dependencia continúa con las revisiones en los balnearios que se ubican en distintos sectores de la ciudad y en el Valle de Juárez. Estas acciones se realizan principalmente de viernes a domingo, días en que los espacios se encuentran saturados de juarenses que acuden a recrearse.La revisión primaria que hace Protección Civil consiste en ingresar hasta el área de las albercas para supervisar que haya un salvavidas, posteriormente se inspeccionan otros aspectos que también son importantes, como los señalamientos.La dirección municipal ha capacitado hasta el momento a 190 salvavidas que atienden los balnearios, y hasta hoy no se han registrado accidentes ni anomalías.La ciudad cuenta con alrededor de 40 balnearios y 15 salones de eventos con albercas, los cuales son inspeccionados por Protección Civil. (Araly Castañón)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.