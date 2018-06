La defensa de los cuatro agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) acusados de haber extorsionado a una pareja de adultos mayores tras presuntamente detener al nieto y amenazar con “sembrarle” droga o ponerle cargos por homicidio, llamó a declarar a los policías adscritos a la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE) que participaron en el arresto.Al parecer los abogados pretenden evidenciar una serie de anomalías en el arresto. Datos no oficiales indican que la detención de los elementos de la CES se realizó en las instalaciones de la FGE y en el parte oficial se documentó que fue en la casa de las víctimas.Los elementos sujetos a proceso penal por el delito de extorsión con penalidad agravada son Jesús Alberto Guzmán Chávez, Jorge Eduardo Sumonte Negrete, Sergio Alejandro Salazar García y Hugo Alejandro Rosales Hernández.Todos fueron trasladados ayer a la primera sala de la “Ciudad Judicial” a disposición del juez de Control José Alberto Bautista Trujillo, para escuchar las pruebas ofrecidas por los abogados defensores.Los litigantes llamaron a declarar a los agentes que arrestaron a sus clientes y además de someterlos a interrogatorio, la defensa le solicitó a cada elemento que dibujara en dónde se encontraban al momento de la detención.El pasado 18 de junio los elementos estatales presuntamente acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Lucio Blanco y con uso de la fuerza sacaron del inmueble a un hombre.En el trayecto a las instalaciones de la Fiscalía los policías le exigieron al detenido dinero y más tarde se comunicaron con los abuelos de él para decirles que debían entregar 15 mil pesos o de lo contrario a su nieto le iban a sembrar” droga y también lo podían acusar de haber cometido un asesinato.Por lo que se acordó que al día siguiente los agentes estatales iban a pasar a la vivienda familiar por una parte del dinero.El 19 de junio, los agentes de la CES acudieron a la casa y presuntamente recogieron 2 mil 200 pesos y 80 dólares. Pero el mismo día volvieron a comunicarse vía telefónica con los adultos, les exigieron el resto del dinero para completar los 15 mil pesos e indicaron que al día siguiente volverían por el efectivo.El pasado 20 de junio, en las mismas instalaciones de la Fiscalía, los agentes Guzmán Chávez, Sumonte Negrete, Salazar García y Rosales Hernández fueron detenidos por seis elementos de la Dirección de Inspección Interna, algunos provenientes de la ciudad de Chihuahua.Dos de los elementos aprehensores que rindieron declaración ayer son Elena Sánchez y Bruno Ávalos González. Ambos coincidieron en señalar que participaron en la detención de sus compañeros el pasado 20 de junio e indicaron que viajaban en la misma unidad pero difirieron en explicar en dónde estacionaron el vehículo oficial y cómo se desarrolló la aprehensión.Hasta el cierre de esta edición los abogados defensores no habían terminado de interrogar a los policías ni el juez había resuelto si vincula o no a proceso a los servidores públicos.

