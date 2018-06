Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) adscritos a El Paso apoyaron a las autoridades mexicanas para la ubicación y captura en Uruapan, Michoacán, de Eduardo Ravelo alias “El Tablas”, líder de la pandilla binacional Barrio Azteca, y de Juan Arturo Padilla Juárez alias “El Genio”, informó dicha corporación.Ravelo Rodríguez, líder local por casi dos décadas de la pandilla Los Aztecas, señalada de protagonizar cientos de homicidios en la ciudad, no será juzgado aquí por ninguno de ellos.Nava López, fiscal de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dio a conocer ayer que únicamente Juan Arturo Padilla Juárez, alias ‘El Genio’, segundo al mando de la pandilla Los Aztecas en esta ciudad, será requerido para juzgarlo al contar con dos órdenes de aprehensión aquí.Ravelo, quien por ocho años y medio integró la lista de diez más buscados (Top Ten) del FBI a nivel nacional fue capturado el martes por elementos del Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República junto con tres presuntos pandilleros, incluyendo uno conocido como ‘El Genio’.“Estoy orgulloso que gracias al trabajo duro de nuestros agentes y de nuestros compañeros policiacos internacionales se pudo arrestar a este peligroso y violento fugitivo”, comentó Emerson Buie Jr., agente especial del FBI.Ravelo enfrenta en El Paso dos acusaciones formales, por narcotráfico, asociación delictiva y asesinato en otro país, en este caso por orquestar en 2010 la ejecución de tres ciudadanos norteamericanos en Juárez: una funcionaria del Consulado de Estados Unidos, su marido y el esposo de otra empleada de la sede diplomática.El agente Buie resaltó que “El Tablas” se convirtió en la persona número 493 en ser incluida en el Top Ten de los más buscados por la agencia. Ahora es el fugitivo número 485 en ser capturado después de figurar en la lista y es el número 23 en ser arrestado en México.Grupos especiales del FBI, incluyendo la Unidad Especial “Calles Seguras” de El Paso, fueron claves para ubicarlo.De acuerdo con el buró, “El Tablas” ocupaba la posición de “capo” –la más alta en la jerarquía de los “aztecas” y estaba a cargo de las operaciones en Juárez. Por ser residente permanente de Estados Unidos podía cruzar libremente a El Paso, donde se originó la pandilla binacional, que operaba como brazo ejecutor de la organización narcotraficante “La Línea”.Ravelo es acusado por Estados Unidos de asociación delictuosa, lavado de dinero, posesión e intento de distribución de heroína, cocaína y mariguana, asesinato en un país extranjero y portación de armas de fuego en un crimen violento; delitos que presuntamente se cometieron entre el 2003 y 2010.Documentos de la Corte Federal muestran que Ravelo es parte de los 12 miembros de la pandilla “Barrio Azteca”, acusados de los mismos delitos, donde también se menciona el nombre de José Antonio Acosta Hernández alias “El Diego”.A Acosta, uno de los altos mandos de “La Línea”, se le acusaba de mil 500 asesinatos entre ellos los de la empleada consular y en 2012 fue condenado a cadena perpetua por un juez federal del Distrito Oeste de Texas.Sin embargo, Eduardo Ravelo no tiene ninguna solicitud del Gobierno de Chihuahua para juzgarlo aquí por la autoría intelectual y material que tendría de varios de los más de 200 asesinatos de los últimos 2 meses, según se dio a conocer oficialmente.El Gobierno de Estados Unidos señala a Ravelo como la persona que ejecutó a Leslie Ann Enríquez Catton, de 34 años, empleada del Consulado de Estados en Ciudad Juárez, quien al momento de ser asesinada tenía cuatro meses de embarazo.Durante el ataque, también fallecieron su esposo Arthur Redelfs, agente del Departamento del Sheriff del Condado de El Paso y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, casado con otra empleada del Consulado.El múltiple homicidio ocurrió el 13 de marzo de 2010, cuando Enríquez, su marido y la hija de ambos de tan sólo siete meses regresaban de una fiesta de cumpleaños, y a pesar de que sus padres fueron acribillados, la niña resultó ilesa. Aunque Salcido Ceniceros viajaba en otro vehículo, también fue alcanzado por las balas.Trascendió que “El Diego” fue el autor intelectual de estos homicidios y fue él quien dio la orden a Ravelo para matar a Enríquez.Los documentos indican que Ravelo y los demás implicados desde 2003 comenzaron a conspirar para introducir y distribuir heroína, cocaína y mariguana en Estados Unidos.También se le acusa de extorsionar a varios negocios en un país extranjero con la única finalidad de obtener dinero para continuar con sus actividades ilícitas.El Gobierno de Estados Unidos está en espera de que Ravelo sea extraditado para ser juzgado por los delitos en su contra.Nava López dijo que ya se hicieron las solicitudes para que el apodado El Genio sea remitido a una cárcel de Chihuahua a fin de que cumpla los procesos judiciales que se deriven de las dos órdenes de aprehensión por homicidio que tiene en su contra.Tiene cargos por los homicidios de dos policías ministeriales de la Fiscalía de Mujeres, asesinados en la colonia Pradera de los Oasis el pasado 27 de octubre, según se conoció.Sobre el principal líder de Los Aztecas, Eduardo Ravelo, alias El Tablas, Nava López indicó que él cuenta con una solicitud de extradición y podría ser juzgado en los Estados Unidos, donde se le acusa de delincuencia organizada.Ravelo y Padilla Juárez, encabezaban aquí la llamada “vieja guardia azteca” que recientemente se separó del Cártel de Juárez por no reconocer a un nuevo líder impuesto por La Línea, otra organización de este cartel, según informes de Fiscalía.El primero tenía casi dos décadas operando en esta ciudad como cabecilla y era de los 10 más buscados por el FBI en Estados Unidos, en tanto que “El Genio” es considerado su lugarteniente, se informó.Tras la separación de ambos cabecillas aztecas de “El Cártel de Juárez” se protagonizó aquí una lucha sangrienta que desde el pasado mes de mayo generó la mayoría de los 282 homicidios hasta el pasado martes, asegún atribuciones de la Fiscalía. (Staff / El Diario)

