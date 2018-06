Si perdiste tu credencial para votar de último momento, tienes una oportunidad para ejercer tu voto en la urna el próximo domingo.Hay un procedimiento establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el que, si el tiempo alcanza, se puede acudir a la casilla y plasmar el sufragio.Su nombre es juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y se puede iniciar en cualquier módulo del INE, además de que es gratuito.El procedimiento no tarda más de dos días y, de acuerdo con el portavoz del instituto, Ever Haro, se tiene hasta hoy viernes a las 8 de la noche para tramitarlo.“El INE no puede ir contra el derecho que tutela el tribunal, así que está obligado a aceptar la solicitudes del ciudadanos hasta mañana (hoy) a los 20:00 horas”, dijo ayer.Hay que mencionar que el INE tuvo como fecha límite el 20 de junio para reimprimir las credenciales de elector de las personas que la extraviaron.El procedimiento es muy sencillo. El ciudadano que no tiene su credencial de elector debe acudir a su módulo más cercano del INE a solicitar la reimpresión de su credencial de elector; al negársela, el ciudadano debe solicitar ahí mismo el inicio del proceso.De acuerdo con el INE, si el resolutivo del juicio es a favor, no se entrega una credencial pero sí una copia de los puntos de resolución de las sentencias que las Salas del TEPJF expide, para que el ciudadano vaya a la casilla y con esa hoja se le entregue la boleta.Los funcionarios de casilla están capacitados para atender esta demanda.Haro comentó que en cuanto a que si el tribunal resuelve en dos días, no hay certeza de que haya una sentencia favorable para el ciudadano, pues los tiempos del tribunal son distintos a los del INE.1. Para iniciar el juicio, el ciudadano debe llevar identificación oficial como licencia de conducir, pasaporte o certificado escolar, así como el comprobante de domicilio de su credencial de elector.2. El procedimiento se inicia ese mismo día sin ningún costo y el ciudadano será notificado a más tardar en 48 horas en su domicilio o mediante un correo electrónico.3. Para poder votar el ciudadano debe acudir a la casilla con la sentencia impresa, acompañada de la identificación oficial.4. El presidente de la casilla revisará la resolución del TEPJF y si es en favor del ciudadano le permitirá votar sin la necesidad de contar con la credencial de elector.5. Todos los representantes de casilla así como el presidente de la misma están enterados de los juicios que se iniciaron para poder votar sin la credencial de elector, por lo que ningún funcionario puede impedir el voto.

