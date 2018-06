Fueron balas perdidas las que provocaron la muerte de un menor de menos de 3 años y las lesiones en otro de 5 años; dos casos distintos que ocurrieron en sólo tres días.Según el avance de las investigaciones, el vocero de la Fiscalía Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba dijo que el primer caso, el niño Jorge C. N., de dos años y ocho meses de edad, recibió una balazo mientras estaba afuera de su domicilio en la calle Santander, de la colonia Santa Rosa el pasado domingo por la noche.Los agentes investigadores encontraron cerca del lugar cuatro casquillos de calibre .40 milímetros, pero aparentemente no hubo una agresión directa.El martes por la tarde personal de un hospital reportó a la Fiscalía Zona Norte las lesiones de otro menor, identificado como Leonardo R. M., de 5 años de edad, que recibió un balazo en el rostro.Los agentes establecieron que las lesiones se produjeron en un domicilio de la calle Ejido Madera de la colonia Terrenos Nacionales.Las primeras investigaciones mencionan que pudo haber sido una bala perdida, ya que no se demostró tampoco en este caso que se debiera a una agresión dirigida, según el portavoz de la dependencia ministerial.Leonardo fue trasladado la noche del martes al Hospital Infantil de Especialidades (HIE) donde su estado de salud fue reportado como estable, informó Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud (SS).La portavoz de la SS, dijo que esperan que en las próximas horas el menor será sometido a una cirugía.Inicialmente los agentes investigadores acudieron al IMSS para entrevistar a la madre del niño lesionado, quien declaró que la tarde del martes se encontraban descansando en su casa, ubicada en la calle Ejido Madera y Ejido Bayas, de la colonia Terrenos Nacionales, cuando escucharon balazos al exterior y luego su pequeño se desvaneció.Con la ayuda de vecinos trasladaron al niño al Seguro Social y por la noche fue trasladado al HIE, dijo Sepúlveda.Ayer el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que carecen de información relevante para dar con los responsables de la agresión.Estadísticas de la FGE establecen que del primero de enero del 2010 al 26 de junio del 2018 han sido asesinados en Juárez 360 menores.En el desglose de las víctimas por grupos de edad, la FGE dio a conocer que 45 niños asesinados tenían de cero a 6 años; 22 menores tenían de 7 a los 12 años y 293 más estaban en edades de los 13 a los 17 años cuando fueron privados de la vida.Sólo en lo que va de las presentes administraciones, estatal y municipal, 15 menores han sido asesinados en esta frontera.El domingo anterior fue asesinado Jorge, de dos años ocho meses, quien quedó en medio de un enfrentamiento a balazos.De ese lugar el menor fue trasladado por sus familiares a recibir atención médica al Sanatorio de Jesús donde murió, informó Alejandro Ruvalcaba, vocero de la FGE.“La actual situación genera una sensación de impotencia tremenda, ya no sabemos si llamar a las autoridades, reclamarles en dónde están y qué están haciendo o hacer un llamado a quienes tienen las armas para que no disparen más”, consideró la académica y activista a favor de la infancia Lourdes Almada Mireles.En tanto, la sicóloga infantil Vianey Vargas, expuso que la sociedad debe involucrarse más en la protección a la niñez y adolescencia.“En vez de involucrarnos y hacer algo ante las situaciones de riesgo nos paraliza el miedo, la flojera, la apatía, para no sentir el dolor y no empujamos a nuestro mismo sistema de justicia”, dijo.Para Almada Mireles la ausencia de protección a los niños, y al resto de la población, se debe a la ausencia del estado de derecho que prevalece en Chihuahua; a la incapacidad del Estado para velar por el bien más preciado que es el derecho a la vida y la clara ausencia de políticas en materia de seguridad y de desarrollo, también tienen impacto negativo.La sicóloga infantil dijo que los ciudadanos debemos ser conscientes que a todos nos compete velar por la defensa de los derechos de la niñez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.