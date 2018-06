Se muestra Cabada confiado de reelección

Frente a una multitud que abarrotó terreno abierto en la avenida de Las Torres, Armando Cabada Alvídrez llamó a los fronterizos ayer a salir a votar para convertirlo en el primer candidato independiente que logra la reelección.Así puso fin a 35 días de campaña el aspirante sin partido a la Presidencia Municipal, en un mitin realizado en la zona del suroriente al que según cálculos de Protección Civil municipal, asistieron más de 40 mil personas. Esperaban el concierto del conjunto de música grupera Calibre 59, que cerró la noche.En su último acto proselitista, el exconductor de noticias presumió que en un año y medio de administración hizo obra pública como nunca antes y mencionó ejemplos: se pavimentaron calles, se construyeron cuartos independientes y gimnasios en lugares donde se necesitaban.Dijo que ahora los partidos políticos, a los que quitó el poder hace dos años cuando ganó su proyecto a la alcaldía, se sienten desesperados “porque todos saben que les vamos a ganar”. En su discurso, el independiente señaló que le han hecho guerra sucia como en su primera campaña.Acudió acompañado de su esposa e hijos, así como de sus padres.“Yo quiero hacer más por Juárez, porque quiero hacer más por mi familia”, manifestó a los presentes a los que también pidió estar alertas el próximo domingo.“Hay que permanecer alertas, los partidos siguen con sus malas mañas, capaces de hacer cualquier cosa”, dijo. Y los exhortó a llegar temprano a votar y a que no presten su credencial de elector a nadie.Previo a la llegada del candidato sin partido, amenizó el evento la Sonora Eskándalo. A las seis comenzó a llegar la gente que, agobiada por el calor, reclamaba al equipo de campaña sombrillas para mitigar el fuerte sol de las seis de la tarde. A las ocho, Cabada contabilizaba 10 mil personas.Al tomar el micrófono, presentó a Leticia Díaz Rojero, candidata del Partido Nueva Alianza (Panal) a la Presidencia Municipal, como invitada a su cierre de campaña.“Mi presencia obedece, obviamente soy candidata orgullosamente del Partido Nueva Alianza, pero vengo a decirles que estoy presente porque es tiempo de demostrarles a los políticos que la política no es una guerra sucia, no es contra las familias; la política es con trabajo, con hechos”, manifestó.Y yo como maestra, me hizo el favor de invitarme su candidato Armando Cabada y por eso estoy aquí, anotó.“Que ningún partido político puede separarnos, porque los independientes somos ciudadanos como tú, como yo y cómo cualquier otro. Yo sigo siendo la misma persona que antes de ser presidente y tengo las mismas ganas de servirte”, expresó Cabada.En el predio se presenció personal del Instituto Nacional Electoral.“Estoy seguro que este domingo me harán presidente nuevamente porque votarán independiente”, afirmó.

