Causa incendio daño ambiental de suelo y aire

El derrame de aceite automotriz causado por el incendio en la bodega de una distribuidora de productos automotrices Gonher, ayer en la mañana, requerirá un proceso de remediación del suelo a cargo de los dueños del negocio, informó la directora de Ecología, Flor Karina Cuevas Vásquez.El tratamiento habrá de seleccionarse luego de que se realicen los estudios pertinentes sobre el grado de daño que ocasionó el derrame de aceite, el que mezclado con el agua y el aire se convierte en un potencial agente contaminante.En cuanto al humo que generó el fuego, todavía no están listos los dictámenes para determinar el grado de afectación que causó en el medio ambiente, agregó.“A nosotros como Ecología nos interesa contener un daño al medio ambiente; todas estas sustancias, el agua (con aceite) lleva elementos contaminantes y la idea es contener que no penetre a la tierra y que no llegue a los mantos acuíferos”, declaró.Explicó que para contener el derrame de aceite, para que no llegue al alcantarillado y a los mantos acuíferos, se vertió tierra en el área afectada.La funcionaria aseguró que en esta labor se utilizaron seis dompes de tierra, que fueron proporcionados como donativo al Municipio.“También se entabló un diálogo con los propietarios del negocio para ver procesos de remediación del medio ambiente, para determinar el procedimiento correctivo que a la vez nos pueda ayudar para no generar mayor daño al medio ambiente”, mencionó la funcionaria.Para elaborar el dictamen que determinará el daño ambiental, la Dirección de Ecología necesita los peritajes de la Fiscalía General en la Zona Norte y de la Dirección de Protección Civil, expuso Cuevas.Aseguró que una vez determinado el daño, la sanción va hasta los 10 mil UMAS, que equivalen a 806 mil pesos.• Vecinos del fraccionamiento El Jarudo sufrieron daños colaterales por el incendio• Por varias calles corrió el agua utilizada para apagar el fuego, mezclada con carburantes que se derramaron en la bodega• Varias cuadras fueron acordonadas por las autoridades• Personal de Protección Civil del Gobierno municipal se encargó de esparcir arena para contener los residuos que arrastró el agua• Vecinos y automovilistas enfrentaron durante varias horas problemas para movilizarse• Un intenso olor a combustible inundó el ambiente del sector, lo que provocó algunos malestares entre vecinos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.