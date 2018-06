Libra proceso exministerial acusado de amenazas

Un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de un ex agente ministerial acusado de amenazas y abuso de autoridad en contra de un abogado privado, al determinar que el ex servidor público nunca amedrentó al litigante.En un video proporcionado por el denunciante José Ignacio Esqueda Luna se observa que los policías –entre ellos Héctor Iván Meléndez López, el inculpado– que detuvieron al cliente de Esqueda no lo insultaron ni lo amenazaron, como él lo denunció.El Tribunal consideró que el abogado mintió al presentar la querella, por lo que dictó el auto de no vinculación y levantó las medidas cautelares impuestas en la primera diligencia, celebrada el pasado 20 de junio.En la denuncia penal se estableció que los hechos sucedieron el 31 de enero de 2017 en el exterior del Cereso 3, cuando el ex policía municipal Erick Hernández fue dejado en libertad y Meléndez López, así como un elemento que continúa en activo –Miguel Ángel Soto López– reaprehendieron a Hernández.Esqueda Luna señaló que ese día fue agredido por Meléndez López y Soto López al momento que él pidió ver la orden de captura.“Le pusieron los fierros (las esposas) sin orden de aprehensión, al exigirles que exhibieran ese papel lo que hicieron fue proferir insultos y cometer una serie de abusos”, denunció el litigante, quien es miembro de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez.Pero ayer la jueza de Control Rocío González Lara dijo que en el video captado por Esqueda Luna y por el abogado Ernesto Ortega, con una duración de 2 minutos y 12 segundos, no se escucha que los entonces policías ministeriales agredieran al abogado.La resolutora también dijo que los reconocimientos por fotografía respecto a Héctor Iván Meléndez fueron ilegales porque se desconoce cuál es el origen de las gráficas utilizadas para el reconocimiento.

