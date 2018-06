Exigen mejorar labor de inteligencia

Presidentes de los organismos adheridos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigieron a autoridades municipales perfeccionar los trabajos de inteligencia, ante la ola de ejecuciones.A la reunión ordinaria del CCE asistieron el presidente municipal Alejandro Loaeza Canizales, la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo, y el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez.María Teresa Delgado Zárate, coordinadora en turno del organismo, mencionó que se presentó un informe sobre los decomisos de armas y detenciones.Comentó que los miembros del CCE exigieron mayor trabajo en coordinación y resultados, ante el número de asesinatos.La también presidenta de Index Juárez dijo que las autoridades aseguraron que se sigue reforzando el trabajo preventivo.Delgado Zárate señaló que la iniciativa privada coincidió en que es necesario también más intervención por parte de la Aduana mexicana en el control de ingreso de armas por los cruces internacionales.Juan Carlos Sapién de Anda, presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, dijo que la actual ola de violencia impacta en la actividad económica de la región.Insistió en que hace falta mayor control de armas en las calles y poner fin a la llamada “puerta giratoria” del Código Nacional de Procedimientos Penales.“Mientras el código no dé prisión preventiva a quienes portan armas de fuego y que ciertos delita se permita estar libre durante el proceso no ayuda a esta situación”, declaró.Agregó que esta semana será clave para la ciudad, pues además de la problemática en inseguridad está de cara el proceso electoral.El presidente municipal en funciones, Alejandro Loaeza Canizales, dijo que la situación alarmó a las autoridades.“Se vio un incremento muy significativo, situación que nos alarmó y que nos puso a trabajar al doble de lo que veníamos haciendo. Hemos tenido el apoyo del Gobierno federal, de Gobierno del Estado, es una responsabilidad conjunta”, mencionó.Descartó el toque de queda que se ha difundido en redes sociales.“Es un tema totalmente falso, ustedes pueden constatarlo con la gran cantidad de visitantes que tuvimos en la Feria Juárez”, declaró el alcalde.Acerca de los mensajes en mantas que han aparecido en la ciudad, dijo que “afortunadamente no van dirigidos a ninguna corporación”.Expuso que son mensajes dirigidos entre los grupos delictivos.“Lo que se demuestra que están en una lucha interna, y que son mensajes que ellos realizan”, mencionó.Pidió a la ciudadanía confiar en los tres niveles de Gobierno, “en el trabajo que venimos desempeñando, y pedirles a todos que como sociedad participemos en este tema”. (Cinthya Ávila, Araly Castañón)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.