Plaza de Armas, en el abandono

Manchas de grasa y de mugre en el piso, adoquines rotos, pedazos sin adoquín, jardineras sucias y despintadas, sin pasto.Con una fuente de agua amarillenta y un kiosco descuidado y sin focos, se encuentra la Plaza de Armas, ubicada frente a la Catedral, en el primer cuadro de la Ciudad.En similares condiciones está el paso peatonal de la 16 de Septiembre, a un costado de la Catedral y la Plaza del Batallón de los Supremos Poderos, ubicada en la parte trasera de la iglesia.“Está cochina (la Plaza de Armas) y falta lo verde, lo verde es lo que lo hace elegante”, mencionó Esperanza Medina Moreno, quien fue al Centro de compras y pasó por el lugar.En la Plaza de Armas únicamente hay dos bancas de madera, y los ciudadanos que acuden a ese sitio se sientan al borde de las jardineras, donde hay árboles, pero no hay pasto, sólo tierra.Las jardineras están despintadas, descarapeladas y con mugre, aun así, los ciudadanos las usan para descansar.El piso de la plaza está cubierto de adoquín de piedra, el cual luce manchado. En la acera con Noche Triste, lleno de grasa, y cerca de la fuente donde se encuentra la estatua de Tin Tan, hay pedazos sin adoquín.Además, en un extremo de la plaza hay una tapa de alcantarilla movida, dejando al descubierto partes del hoyo, lleno de basura.En otros puntos, hay tapas de alcantarilla quebradas.En el lugar hay varios botes de basura, y ayer en la mañana personal de Servicios Públicos estaba en el área, uno de los trabajadores vertió un poco de cloro a la fuente, pero en el fondo estaba sucia y con el agua amarillenta.Los ciudadanos se sientan en la Plaza de Armas, en los bordes de las jardineras, bajo la sombra de los árboles, la mayoría hombres adultos mayores.“Le falta pasto, se siente apagado el ambiente”, mencionó Edwin Lara, estudiante, que ayer se tomó un tiempo para sentarse ahí.En otro extremo, Juana Lozano, ama de casa, se estaba tomando un refresco de botella, con un acompañante.“Me gusta venir y sentarme y tomarme una coca, me gusta por la sombra”, comentó.Dijo que es un lugar donde está cómoda, aunque dijo que “la plaza se ve sucia, un poco. Nosotros mismos somos los responsables, debemos procurar tenerla limpia y no dejar basura”.En un recorrido por el lugar, se observó que la base donde está la estatua de la “Paloma de la Esperanza”, a un costado de Catedral, está también rota y sucia.Al igual que las jardineras que están sobre el paso peatonal de la 16 de Septiembre, donde incluso hay árboles secos.En la plaza ubicada sobre la Mariscal, frente a la Antigua Presidencia Municipal, los adoquines de las escaleras igualmente están rotos, las jardineras con hierba crecida, y en general el piso manchado.Se buscó la versión del director general de Parques y Jardines para conocer su postura sobre las condiciones en que se encuentra esta zona de la ciudad, pero no respondió su teléfono celular.

