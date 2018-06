La ley seca que se aplicará el próximo fin de semana, tendrá como excepción eventos privados como bodas y quinceañeras que ya estaban programadas para el próximo fin de semana, dio a conocer el titular de Gobernación, Ignacio Castro Velázquez.Indicó que la medida que se aplicará ya fue notificada a la Asamblea Municipal Electoral en cumplimiento a lo establecido en el artículo 300 de la Ley General de Establecimientos y Procedimientos Electorales.La Ley Seca iniciará a partir de las 9:00 horas del día sábado 30 de junio en todo el estado, para prevenir la alteración del orden público durante la jornada electoral a celebrarse el domingo 1 de julio.La prohibición se mantendrá hasta las 9:00 horas del día lunes 2 de julio.En ese lapso, deberán de abstenerse de vender o permitir el consumo de bebidas embriagantes los licenciatarios, permisionarios y operadores de establecimientos en donde se expenden o ingieren bebidas alcohólicas en botella cerrada o abierta, dijo.Los establecimientos con eventos sociales de carácter privado como bodas, XV años, graduaciones, etc., en los que haya ingesta de alcohol, podrán operar siempre y cuando no permitan el acceso al público en general.En cuanto a los establecimientos con giro de licorería en tienda de autoservicio, tienda de abarrotes, restaurante, restaurante bar y hotel, giros autorizados para vender bebidas embriagantes como cumplimiento de su actividad principal, deberán suspender la venta de alcohol en los horarios indicados.El funcionario estatal indicó que se cuenta con la coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad y otras dependencias para que, en caso de no acatar estas disposiciones, se aplicarán las sanciones correspondientes.

