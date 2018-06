Deben a biblioteca de UACJ más de $1 millón

Alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) le deben a esta casa de estudios 1 millón 201 mil 989 pesos en multas generadas en su red de bibliotecas.Datos oficiales provistos por la Dirección General de Servicios Administrativos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) Chihuahua indican que el adeudo es producto de que no entregan a tiempo los libros y otros materiales que solicitan para préstamo domiciliario.De acuerdo con la UACJ, hasta el 8 de mayo, los alumnos de los distintos campus de la universidad y los usuarios de la biblioteca que está en el Hospital General adeudaban en conjunto 981 mil 580 pesos, lo que representa 8 de cada 10 pesos de la deuda total.Según la Universidad, los profesores debían 200 mil 662 pesos, lo que supone el 17 por ciento, y el personal administrativo, otros 19 mil 747 pesos, que equivalen al 2 por ciento restante.Las Políticas y Lineamientos del Centro de Servicios Bibliotecarios de la UACJ establecen que los usuarios que devuelvan extemporáneamente el material que saquen de las instalaciones deben pagar 3 pesos por cada pieza y día de atraso.Si no lo hacen no pueden volver a sacar más libros o materiales hasta que cubran el importe de la multa, indican las Políticas y Lineamientos del Centro de Servicios Bibliotecarios de la UACJ.Las cosas se complican para quienes están a punto de graduarse de algún programa académico de licenciatura, maestría o doctorado y no entregan lo que sacaron.Es entonces que para poder egresar, la UACJ solicita una carta de no adeudo de recursos informativos, documento que los alumnos deudores no pueden recibir hasta que paguen las multas generadas por sus atrasos.El Diario intentó comunicarse con Ricardo Duarte Jáquez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), para conocer más detalles sobre el destino de la recaudación por concepto de multas administrativas de las bibliotecas pero hasta el cierre de esta edición, el funcionario no fue localizado.La máxima casa de estudios local cuenta en la ciudad con seis bibliotecas; la más grande está en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).Hay otras en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), en el campus que ocupan el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y el Instituto de Ingeniería y Tecnología y en la Ciudad Universitaria.Del mismo modo, la UACJ cuenta con otras en el Hospital General y el Hospital Infantil, según las Políticas y Lineamientos.Adicionalmente, la universidad tiene otras bibliotecas en Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

