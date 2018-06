Van por reglamento para proteger a adultos mayores

Discriminación por la edad para contratar empleados, así como deficiente servicio médico, son algunos de los puntos que se pretenden evitar con la elaboración de un Reglamento para la Atención del Adulto Mayor.Por ello, en el tema empezaron a trabajar las comisiones edilicias de Atención de los Derechos Humanos y la de Grupos Vulnerables y Atención del Adulto Mayor.“Muchos adultos son discriminados dentro de su misma casa, su misma familia, tenemos que aplicar la ley, tenemos que buscar esa protección irrestricta de los adultos mayores”, mencionó el regidor Pablo Arana Pérez, coordinador de la comisión de Derechos Humanos.Dijo que primero se elaborará un diagnóstico de la cantidad de adultos mayores que viven en la ciudad, –que son quienes tienen 60 años y más–, y la situación en la que viven, como por ejemplo si tienen pensión, atención médica, y otros.Expuso que con la creación del Reglamento para la Atención del Adulto Mayor se pretende “bajar todas aquellas facilidades o actividades que nos ayuden a auxiliar este grupo”.El encargado de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, Carlos Armando Chacón Rodríguez, agregó que dentro del trabajo para la elaboración del reglamento se necesita conocer las principales conductas de discriminación que sufre ese grupo de la población.Explicó que alguna de esa discriminación está en los límites de edad para ingresar a trabajar.“En una convocatoria ponen de tope 40 años y por la edad ya no puedes demostrar que sí puedes”, mencionó.Otro ejemplo son los servicios de salud que no son adecuados para los adultos mayores.“Ese tipo de cuestiones que afectan la dignidad de la personas, el ideal es que no ocurra”, mencionó.

