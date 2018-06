Las compuertas detrás de la diversión, el peligro

Ante la afluencia de familias que van a nadar al Río Bravo, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, dio a conocer que utilizar como balneario “Las Compuertas” que marcan el límite entre México, Estados Unidos y Nuevo México, es más peligroso de lo que se piensa.“Son aguas que no tienen control, en cualquier momento pueden arrastrar a las personas”, señaló el comandante Alfredo Salas Ríos.Pese a que en esta temporada aún no se han registrado accidentes en la zona, mencionó que anteriormente ya hubo decesos tanto del lado mexicano como del americano, debido a la intensidad de la corriente.Entre sábado y domingo, varias familias acudieron a “Las Compuertas” para pasar un día de campo y mitigar el calor.Varios paseantes se metieron al río incluso con zapatos y con botes de cerveza en la mano. Sin medir el peligro, algunos estuvieron tirándose clavados.Para el comandante Salas la situación es de alto riesgo para niños y adultos, pues la corriente del agua puede ocasionar un accidente fatal.“Nosotros no estamos diciendo que no es segura porque esté sucia o algo, para nosotros lo delicado es la cuestión de que pone en riesgo la vida”, remarcó.El comandante Alfredo Salas Ríos informó que cada año en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se hacen recorridos por la zona donde se invita a las personas a que se retiren del lugar y no entren en las aguas del Río.“Lo que nosotros les decimos es que por ningún motivo se pueden utilizar este tipo de lugares como balnearios o albercas, porque ponen en riesgo su vida”, dijo Salas.También destacó que el riesgo de que el agua no esté limpia radica en que cuando el cauce rebasa a las personas, éstas empiezan a tomar agua por la desesperación.De acuerdo con archivos periodísticos el año pasado la “Border Patrol” de El Paso cuantificó ocho muertes de indocumentados en canales del lado norteamericano, y en lo que va de 2018 se han registrado 25 rescates de inmigrantes a punto de morir ahogados.

