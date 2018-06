Un Tribunal de Control ordenó que se inicie una investigación en contra de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de un perito de Tránsito porque posiblemente documentaron datos falsos para acusar a una persona de haber cometido el delito de narcomenudeo.Los elementos de la SSPM Jorge Ignacio Gómez y Elva Adriana Valenzuela Mendoza, así como el perito de Vialidad Jesús Alejandro Zapata Barrón declararon ante un tribunal y aportaron información completamente diferente a los datos que registraron en las actas oficiales, respecto a la detención de Kevin Martín García Banda. Esas versiones fueron contrarias entre sí.Por lo que el Tribunal dictó auto de libertad a favor de García Banda, al actuar dentro de la causa penal número 1572/18, y ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación contra los uniformados.En el parte informativo elaborado por Ignacio Gómez y Valenzuela Mendoza se señala que a las 03:00 horas del pasado 16 de junio ellos circulaban sobre la calle Ignacio de la Peña cuando vieron que un vehículo era conducido en sentido contrario y le marcaron el alto al guiador pero este hizo caso omiso e inició una persecución.Los municipales también documentaron que el seguimiento acabó en las calles 20 de Noviembre y Constitución al darle alcance al auto Honda color rojo con placas del estado de Oklahoma y que el piloto del carro les dijo “pinchis polis me la…” y luego a través de los vidrios observaron que en el interior había una mochila y después supieron que esta contenía mariguana.Además puntualizaron que durante la persecución solicitaron una unidad de Tránsito.La defensa de García Banda solicitó que todos los policías comparecieran a declarar a la audiencia de vinculación o no a proceso, realizada el viernes pasado, y ahí todos los elementos dieron una versión diferente al parte informativo y se contradijeron entre sí.Ignacio Gómez dijo al Tribunal que cuando el conductor bajó un vidrio del carro este empezó a despedir un olor a mariguana por lo que pidió apoyo, a través de la radio frecuencia, a Tránsito y al hacer una inspección se dio cuenta que había droga en el auto. Valenzuela afirmó que ella no vio nada, sólo hubo una persecución, que del vehículo bajaron a una pareja, su compañero Ignacio entrevistó al masculino, ella a la femenina y de pronto escuchó que Ignacio gritó: “encontré droga”.El perito de Tránsito Zapata indicó que a él le hablaron para que atendiera un atropello y choque y al acudir vio un vehículo destrozado, Ignacio Gómez le dijo que a la lesionada ya la habían trasladado a recibir atención médica y le dieron el nombre además de ponerle a disposición de Kevin Martín García. Él servidor público también dijo que su unidad está llena de cámaras y micrófonos y tomó fotografías del carro dañado y el poste con el cual chocó.Por su parte, el detenido le refirió al Tribunal de Control que él iba acompañado de su novia y si circuló unos metros en sentido contrario para entrar a su casa pero fue detenido por los agentes de la SSPM quienes lo mantuvieron hincado durante varios minutos, de pronto vio que llegaron muchas unidades y después lo acusaron de haber de traído dos paquetes de mariguana, lo que afirmó es falso e incluso él nunca vio la droga.Ante las versiones encontradas, una jueza de Control dictó auto de libertad a favor de García Banda y visiblemente molesta ordenó que se abra una indagatoria contra los uniformados pues dijo es evidente que están mintiendo ante una autoridad y el fin no justifica los medios empleados además consideró que es muy grave que “siembre” droga para presentar trabajo a los superiores y detener a ciudadanos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.