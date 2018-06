Se refrescan en el Bravo

Para mitigar el calor y salir de la rutina familias juarenses acudieron ayer a las compuertas del Río Bravo, en los límites de México con Estados Unidos, a fin de refrescarse entre clavados y chapuzones.Con música, carne asada, frituras, lonches y salsas caseras, madres de familia vieron desde la orilla a los niños y adultos que jugaron y nadaron entre risas.Los Tejada desde hace dos semanas acuden continuamente a ese lugar, donde disfrutan de la familia y aminoran el calor que en los últimos días ha rebasado los 40 grados Celsius.Araceli Torres preparaba comida para los 20 miembros de la familia que se dispusieron a disfrutar el domingo. Mencionó que es una idea práctica debido a que las albercas en la ciudad son muy costosas y desperdiciar agua en casa no es una opción.“Ahorita con la temporada de calor hay muchas colonias que no tienen agua y para estarla desperdiciando no, mejor venimos aquí”, expresó.Desde las 10 de la mañana las familias llegan a la zona en vehículos particulares, montan carpas, sombrillas, mesas y sillas para permanecer cerca del río hasta que caiga el sol o “los niños se cansen”.Martha Isela Márquez, quien también acudió con su familia, narró que no recordaba que ayer fue la celebración por el Día de San Juan, aunque las tradiciones desde hace años han cambiado.“Antes la gente se mojaba y corríamos por los globos pero desde hace unos años ya que empezaron a multar, ya no se hace eso”, expuso.El pasado sábado Protección Civil emitió una alerta amarilla debido a las altas temperaturas que se han registrado en la región fronteriza.De acuerdo con el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, la temperatura máxima registrada el sábado en la ciudad fue de 42 grados Celsius (107 grados Fahrenheit) y superó a la anterior marca de 41 grados Celsius de 2016.A inicios de mes, la ola de calor causó estragos en el suministro de energía eléctrica, lo cual ocasionó que pozos de agua dejaran de funcionar, por lo que algunas colonias han presentado escasez del vital líquido y problemas con la presión.La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor, como no exponerse a los rayos solares entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, así como mantener una correcta hidratación de líquidos durante el día y protegerse con bloqueador solar. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.