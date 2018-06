En una caminata por el Centro, Joel Nicolás, originario del estado de Veracruz, preguntaba entre las personas, ¿dónde foráneos como él podrán ejercer su voto este próximo 1 de julio?Entrevistado por El Diario, explicó que tiene aproximadamente tres meses en la frontera juarense y que al igual que él unas 15 personas dejaron su natal Veracruz para venir a la frontera juarense a trabajar, aunque ahora su principal preocupación es saber dónde podrán emitir su sufragio.“Para mí una persona que no vota no es ciudadano, por eso es importante votar, yo siempre he votado y me gusta votar”, mencionó.De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), en Ciudad Juárez se instalarán nueve casillas especiales en los distritos 01, 02, 03 y 04. En cada una de ellas se contará con 750 boletas para cada una de las tres elecciones federales, es decir, 2 mil 250 para senadurías, diputaciones y Presidencia de la República.Tres casillas estarán ubicadas en el distrito 01, una entre las calles Hiedra y José Mateos Torres, sin número, en la colonia Juárez Nuevo, la sede será el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Plantel 7.La segunda se ubicará en la calle Villa del Cedro sin número en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, entre las calles Villa Azul y Villa Roja, la sede será la Biblioteca Pública Municipal.En el mismo distrito habrá una tercera en la avenida Universidad Tecnológica número 3051 en el fraccionamiento Hacienda de Las Torres Universidad, la sede será la UTCJ entre la prolongación avenida De las Torres y Praderas del Norte.En el distrito 02 se instalará una casilla en el bulevar Zaragoza número 589 en la colonia Desarrollo Salvárcar en un módulo del INE.Para el distrito 03 se programan dos casillas, una en la calle Navojoa sin número en la colonia Ampliación Fronteriza en el Centro Comunitario La Montada entre las calles Isla Caimán e Isla Cerdeña.Una más se encontrará en la calle Dina Rico número 8224 en la colonia Granjas de Chapultepec en el gimnasio Kiki Romero entre la avenida Azteca y profesora Dina Rico.Otras tres casillas fueron programadas para el distrito 04 en la avenida Universidad 2255 en la Zona Chamizal en el Cobach 19, esquina con avenida Rafael Pérez Serna.Se encontrará otra más en la calle Colegio México 1960 en el fraccionamiento Las Misiones en la escuela Instituto México entre las calles San Juan Capistrano y Juan Kepler.Una última casilla se ubicará en la avenida Tecnológico 4450 en la colonia Partido Iglesias en el Parque Central.¿Qué se podrá elegir en las casillas especiales?En otra sección pero en su distrito, diputación y senaduría de Mayoría Relativa (MR) y Representación Proporcional (RP) y Presidencia de la República.En otro distrito pero en su entidad, diputación de RP, senaduría de MR y RP y Presidencia de la República.En otra entidad pero en su circunscripción, Diputación y senaduría de RP y presidencia de la república.

