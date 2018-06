Una mujer sufrió la fractura de la nariz al ser golpeada con un termo, por su pareja sentimental. Sin embargo, la víctima justificó el ataque, por lo que un Tribunal de Control ordenó que se le realice un dictamen psicológico y una evaluación de riesgo a la víctima y ordenó que el acusado se separe del domicilio.Después de un año y cuatro meses, el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género le formuló cargos a Antonio Carreón Jiménez por el delito de violencia familiar.Los hechos sucedieron el 2 de febrero del 2017 aproximadamente a las 17:30 horas en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Hacienda de Las Torres cuando Carreón Jiménez presuntamente empezó a reclamarle a su concubina que llegaba tarde del trabajo porque “se había ido de puta con su amante” para luego insultarle y propinarle varios golpes.Al presentar la denuncia penal el 3 de febrero del año pasado, la ofendida señaló que Carreón tomó el celular de ella para estrellarlo luego le advirtió que así como dañaba el teléfono a ella la iba lastimar. Enseguida la tomó del cabello para tirarla al piso, ella quedó boca abajo y él se subió en la espalda agarró una plancha para pegarle en la cabeza hasta que la quebró.“No me acuerdo como me lo quité de encima pero yo estaba bañada en sangre, me levanté del suelo, me dirigí hacía el comedor. Antonio tomó de la mesa un termo de aluminio, con éste me pegó en la nariz, quebrándome la nariz, me salió mucha sangre”, declaró la víctima en febrero del año pasado.En esa ocasión la víctima también refirió que Carreón Jiménez tomó un cuchillo cebollero de la cocina y le amenazó con matarla.Por estos hechos el MP solicitó una orden de aprehensión y la semana pasada la orden judicial fue cumplimentada. Ayer se llevó la audiencia de vinculación o no a proceso, ante el juez de Control José Alberto Bautista Trujillo y la víctima rindió declaración.Ella señaló que Carreón no tomó ningún cuchillo, que agarró un vaso y se sirvió agua y que había declarado lo del arma por equivocación. Además afirmó que ella fue la culpable de lo sucedido.Fuera de audiencia trascendió que los involucrados ya se reconciliaron.Ante la declaración de la víctima, la abogada defensora solicitó la revisión de la medida cautelar. Carreón Jiménez había sido recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez por el presunto uso del arma pero ante la declaración de la víctima y la petición de la abogada defensora, el juez revocó la cautelar de prisión preventiva y en su lugar le ordenó a Carreón dejar la casa familiar por un plazo de tres meses además le pidió a la agente del MP que se realice un dictamen psicológico a la víctima y una evaluación de riesgo lo más pronto posible.