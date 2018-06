Más accidentes suelen registrarse durante el período vacacional como consecuencia de que los niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo en casa, advirtieron autoridades de Salud.Unos 174 mil alumnos que estudian en 675 escuelas de nivel básico de los subsistemas estatal y federal gozan ya de su período vacacional de verano, que corresponde al calendario de 185 días de la Secretaría de Educación Pública (SEP).El vocero de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) del Gobierno estatal, Francisco Chávez, indicó que otro 40 por ciento de la población estudiantil de nivel básico en la ciudad iniciará sus vacaciones hasta el 9 de julio.Ello, en virtud de que este otro sector cursa sus estudios bajo el calendario de 195 días.De acuerdo con registros epidemiológicos de Salud, las caídas son los motivos de lesión más frecuentes, pero también, alertan estos números, las quemaduras envían al hospital a niños y niñas sobre todo de cuatro años y menos.Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sostiene que en el período vacacional de verano, las áreas de Urgencias de los hospitales del IMSS suelen recibir entre 15 y 20 pacientes infantiles.Entre los motivos de atención de esta población, dijo, se encuentran fracturas de radio y cúbito, así como esguinces y varios tipos de lesiones.La Secretaría de Salud pidió cuidar que los niños no introduzcan en su boca juguetes pequeños u objetos que puedan provocar accidentes.Urgió a los padres y madres a provocar el eructo de los lactantes después de las comidas y antes de acostarlos para dormir.La dependencia también llamó a mantener fuera de los niños bolsas de plástico y a no permitir que corran mientras tienen alimentos en la boca.Salud exhortó a los adultos que tienen bajo su responsabilidad a menores a no dejarlos solos en las tinas, tapar recipientes que guarden agua, instalar pasamanos en las escaleras y colocar protecciones en las ventanas.No permitir que los pequeños trepen sobre los muebles o permanezcan de pie en ellos son otras recomendaciones de la dependencia.Los pantalones y camisas de los infantes no deben ser muy largos y los zapatos no deben quedarles grandes o mal amarrados, advirtió la dependencia.La autoridad pidió evitar usar sillas o muebles para alcanzar objetos elevados, evitar que los mangos de sartenes y ollas sobresalgan de la estufa y alejar a los niños de la cocina y el área de planchado.También llamó a impedir que ellos jueguen con cerillos, velas y encendedores; guardar los medicamentos en lugares seguros y ocultar productos de limpieza e insecticidas.

