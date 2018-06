Aún en shock, Marisela se refugia con sus suegros. Para ella lo importante es la protección que la familia pueda darle a sus hijos, algo que ninguna autoridad le ofreció a ella y sus cuatro niños como testigos del triple homicidio registrado durante los últimos minutos del viernes en el fraccionamiento Riberas del Bravo, situado en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos.Descalza y con los pies inflamados, la madre no tuvo oportunidad de buscar sus zapatos al salir a medianoche para buscar refugio mientras atrás dejaba los tres cadáveres esparcidos en el patio de la casa que ocuparon casi dos años.Su esposo, Bogar Efraín Lomas, de 38 años, fue asesinado junto a dos de sus amigos, de momento desconocidos.“Mi hijo les pidió que no mataran a su padre. Les dijo que no, que no lo mataran, pero qué caso iban a hacerle”, exclama con dolor y rabia.Marisela recientemente sufrió una caída y se lastimó un pie, por lo que fue incapacitada en la maquila donde labora. Ella estaba en la casa ubicada en la calle Riberas del Carmen acostada junto a sus hijos de 12, 8, 7 y 5 años, cuando los tres hombres llegaron corriendo a la vivienda en busca de refugio.El acceso a la vivienda es por la parte trasera, ya que Marisela y Bogar adaptaron la sala como recámara y un ropero impide el acceso por la puerta principal. Por ese motivo los tres hombres corrieron al patio.Tras ellos dos hombres que llevaban los rostros cubiertos dispararon al tiempo que insultaban a las víctimas. Su hijo alcanzó a ver la agresión y les suplicó por la vida de su padre y como respuesta presenció la descarga del arma de fuego sobre los tres hombres.La madre, aterrada, sólo atinó a jalar a los niños con ella y por segundos pensó que seguían ellos. La puerta estaba abierta y los asesinos podían entrar.“Pensé que nos iban a matar a mí y a los niños junto con ellos”, dice con balbuceos.Los asesinos se retiraron y cuando escuchó que el vehículo se retiró, ella tomó a los niños y juntos salieron de la casa brincando entre los cuerpos.“Salí corriendo a la casa de mi suegra y luego llamamos a la Policía”, narra la mujer que ahora desconoce dónde va a vivir.Riberas del Bravo… la inseguridad permanenteEn el patio de la casa marcada con el número 433 de la calle Ribera del Carmen quedaron los rastros hemáticos de los cuerpos de los tres hombres asesinados.Los cadáveres lastimados fueron recogidos por el personal del Servicio Médico Forense después de las tres de la mañana del sábado.Los charcos de sangre fueron cubiertos con la ropa de invierno de los niños y decenas de moscas revoloteaban el sitio que poco a poco empezaba a oler a putrefacto.La casa contigua al sitio donde ocurrió el triple crimen se encuentra abandonada y vandalizada. Al frente, otras seis fincas permanecen en ruinas al ser despojadas del último alambre de cobre.Frente a la casa que fue escenario de la triple ejecución, no se observa a los vecinos. Sólo se escuchan los gritos efusivos de los residentes de la calle Ribera del Carmen que observan en sus hogares el partido de futbol entre México y Corea del Sur.Parece que el hecho violento quedó en segundo término. Sólo los niños salen al observar a personas extrañas afuera de la vivienda donde hasta ayer radicaron los cuatro menores y sus padres.“Oí los disparos, ocho, y mi padrastro salió a la calle a ver qué pasaba”, dice un niño de 10 años que observaba a los reporteros.Una madre de familia que llegó a Juárez procedente del estado de Veracruz relata que ella llegó por la madrugada a su casa, al concluir su jornada laboral. A ella le permitieron el acceso dentro del área acordonada para llegar a su vivienda.Pero el resto de vecinos que apenas llegaba a su casa, después de concluir su jornada laboral, tuvo que esperar hasta después de las 3 de la mañana para llegar a sus hogares a causa del cerco policiaco.“Aquí falta mucha seguridad, las patrullas nomás vienen a recorrer unas cuantas calles y se van. Nunca están cuando se les necesita”, dijo la mujer que vive rodeada de sus familiares, también procedentes del sur del país y los cuales ocuparon casas que ahora están en proceso de compra, asegura.“Yo de momento no tengo opción de irme a otra casa, no tengo a dónde más ir”, dice Marisela, quien teme regresar a la casa donde ocurrió el asesinato de su esposo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.