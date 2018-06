Piden paz ante oleada de homicidios

Ante la creciente escalada de la violencia que se registra en la ciudad, integrantes de las comunidades evangélicas, ciudadanos y miembros de organizaciones civiles marcharon ayer por la tarde a favor de la paz en Ciudad Juárez.Bajo los inclementes rayos del sol, miles de participantes quienes vistieron de blanco, partieron del Parque Borunda para caminar por la avenida 16 de Septiembre rumbo al Monumento a Juárez.En el trayecto, hombres, mujeres y niños de las diferentes organizaciones religiosas marcharon cantando alabanzas detrás de dos tráileres con plataforma en la que transportaban bocinas.Algunos de los marchistas llevaban banderas de México y otros mantas y cartulinas en las que pedían paz para la ciudad.Al evento fueron invitados candidatos y sus seguidores, así como organizaciones civiles.“Juárez necesita a Dios y no armas”, señalaba una de las cartulinas.“A quien hace uso de la violencia como una forma de vida lo invitamos a que reflexione, a que piense, a que medite. No creo que no tengan familia y aunque los valores y principios se han perdido de alguna manera, hoy queremos recurrir a nuestra única esperanza, que es Dios”, expresó el pastor Samuel Arras, uno de los coordinadores por la marcha a favor de la paz.Dijo que las autoridades tienen buenas intenciones, pero la violencia los ha rebasado, por lo que es necesario volver a Dios que es quien puede regresar la paz a la ciudad.Dijo que participaron alrededor de 2 mil participantes quienes realizaron en el Monumento a Juárez un clamor religioso, pero también ciudadano.“Que pare toda esta matadera, estamos todos atemorizados. Entre las víctimas hay gente que le tocó alguna bala perdida y la gente ya no sale durante el día ni a la tienda”, expresó María Elena Bugarín del templo Santuario de Dios, quien se hizo acompañar de su nieta.

