Informan significado de ser transexual

Con la finalidad de informar sobre el significado de conceptos relacionados con ser transexual o transgénero, y la importancia sobre visibilizar a quienes se definen como tal, el pasado 17 de junio se realizó la actividad denominada el Trans-abrazo en el Bazar del Monumento.“En esta lucha es importante hacernos visibles e informar, incluso a otras personas transexuales sobre sus derechos y los lugares a los que puede acudir en caso de necesitar ayuda”, dijo Daniel García, hombre transgénero de 32 años.Informó que a través de algunas actividades que estarán realizando, pretenden hacer visibles las exigencias, necesidades y derechos de quienes cuentan con esta identidad.Asimismo, dijo que es necesario que las personas entiendan que una cosa es la identidad de género y otra cosa es la atracción sexual.“Una persona puede sentirse hombre al haber nacido mujer, y entonces puede ser transgénero; pero pueden gustarle las mujeres, y eso la hace lesbiana. No es lo mismo, y hay mucho desconocimiento”, dijo.Actualmente, dijo, aún existen graves problemas que enfrentan quienes pertenecen a esta comunidad que lucha para que su identidad sea reconocida; pero dijo que también era necesario que las personas ‘trans’ sepan que hay ‘pequeñas’ victorias que ya les dan beneficios.“Mucha población trans desconoce que ya tenemos derechos ganados, como poder tener acceso a servicios hormonales a través del IMSS, así como de psicología y psiquiatría; existe todo un protocolo para que las personas LGBT puedan acceder a la salud, sin prejuicio”, dijo.Lo anterior es información de principal interés para quienes quieren cambiar de sexo (transexuales), pues en su búsqueda por lograr cambios en sus cuerpos, terminan tomando hormonas por ellos mismos, lo cual a la larga puede provocar cáncer. Este procedimiento tiene que ser estrictamente vigilado por un médico.“Es complicado porque es caro, tienes que acudir al psicólogo, al psiquiatra, muchos compran medicamentos cuando no sabían que podrían obtenerlos gratuitamente. La población trans debe saber que ya tienen este derecho”, dijo Gloria Valdez de 32 años, una mujer transgénero que durante las pasadas bodas colectivas, contrajo matrimonio con un hombre heterosexual.Con ello, se convirtieron en la primera pareja de este tipo en casarse en la ciudad.Esto, indicaron, es también una de las victorias con las que ya cuentan; pues antes el matrimonio legal entre sexos sólo era posible a través de amparos, y ya no.“Queremos que la sociedad nos vea, somos una comunidad grande, existimos, no estamos locos, queremos que se nos dé una oportunidad”, dijo Alexis García, de 31 años, otro hombre transgénero que acudió a la actividad.Al mismo tiempo que dieron abrazos e información a las personas, también reunieron ropa, que eran prendas en buen estado que usaban antes de vestir como el género al que buscan pertenecer ahora.Esta ropa pretenden donarla a alguna organización que la necesite, por lo que indicaron que si alguien sabía de alguna, podían buscarlos a través de la página de Facebook, LGTB Sin Fronteras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.