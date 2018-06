13 ejecutados; Corral en Los Bichis

El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, parte de su equipo de gobierno y candidatos del PAN disfrutaron ayer por la mañana en el restaurante Los Bichis Campestre del juego México contra Corea del Sur, aun cuando en varios puntos de la ciudad fueron ejecutadas 13 personas, para sumar 22 entre viernes y sábado.Al final del encuentro, el mandatario se negó a comentar sobre la nueva crisis de inseguridad que ha arrojado 129 muertos solamente en lo que va de junio, lo que lo convierte en el mes de 2018 con más asesinatos.Desde el inicio del mandato de Corral –en octubre de 2016– hasta ayer fueron asesinadas en el estado 3 mil 972 personas (mil 446 en Juárez), según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.El viernes, seis personas fueron asesinadas en hechos distintos. El sábado inició con tres homicidios durante la madrugada en Riberas del Bravo. Minutos después de terminado el partido de futbol, seis personas fueron acribilladas en la colonia Torres del PRI; posteriormente un ataque en una barbería del Centro de la ciudad dejó cuatro personas muertas. Después, otras tres personas fueron ejecutadas en distintos hechos.Entretanto, en el restaurante Los Bichis, sucursal Campestre de esta frontera, Corral Jurado, así como el candidato a la presidencia municipal por el PAN, Ramón Galindo, y varios funcionarios estatales e invitados suyos, estuvieron debidamente resguardados por los escoltas del gobernador encabezados por el capitán Juan Manuel Escamilla. Vehículos blindados se pudieron ver en el exterior del establecimiento.El grupo que acompañaba al mandatario utilizó seis mesas, acomodadas cerca de una de las pantallas del restaurante. A un lado del gobernador estuvo el candidato panista a la alcaldía de Juárez.Además lo acompañaron el suplente de Galindo, Jesús Andrade; Enrique Torres, exvocero del Gobierno estatal y aspirante a regidor; Alba Cardona, subsecretaria de Desarrollo Social; Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas; Austria Galindo, subsecretaria de Cultura; Humberto Uranga, subdirector de Comunicación y Cultura de la JMAS, y Francisco Muñoz, secretario particular del gobernador.A diferencia de otros comensales que bebían cerveza inclusive en horario todavía no permitido mientras observaban el juego de la Selección, Corral y sus acompañantes degustaron pan, café, jugos y desayunos.La mayoría de los asistentes, Corral incluido, vistieron la playera oficial verde del equipo mexicano. Galindo usó una camisa azul con el logo de su campaña.El gol de Corea del Sur tomó desprevenido al gobernador, pues antes de la anotación de la escuadra coreana Austria Galindo se acercó a Corral para tomarse una foto, por lo que no pudieron ver la anotación.Una vez terminado el partido, Corral y sus acompañantes se levantaron de las mesas para retirarse del sitio, pero el gobernador y Galindo fueron interrumpidos por el candidato del PRI a diputado federal Hiram Hernández, quien les entregó a los panistas propaganda de sus propuestas.Mientras Galindo apenas saludó y dobló el panfleto, Corral sí dedicó unos minutos a platicar con el aspirante del PRI.Entre carcajadas y abrazos, Corral se despidió de Carbajal Casas, a quien le agradeció por su trabajo. El mismo gesto tuvo el mandatario con todos sus acompañantes, despedidas con efusión, abrazos y felicitaciones.Al final del encuentro, Corral se negó a dar alguna declaración.“Ahorita no, gracias. Ahorita no, gracias”, se limitó a decir el gobernador tras una solicitud de entrevista.Minutos después, cuando preparaba su salida del restaurante, Corral accedió a las fotos tanto con su equipo como con algunos de los comensales.Entre besos, fotos y apretones de mano, el mandatario abandonó el lugar. La violencia a todo lo que daba en distintos puntos de la ciudad.

