'Congelan' reformas a Ley de Transporte

Las iniciativas de reformas a la Ley de Transporte Público previstas para ser sometidas al pleno del Congreso del Estado desde los primeros meses del año, quedaron en suspenso en medio del proceso electoral para renovar al Poder Legislativo.Lo anterior en los momentos en que en Ciudad Juárez proliferan alrededor de 6 mil autos de alquiler afiliados a la empresa Uber y unos 150 que operan abiertamente en forma pirata y disputan el pasaje también a ruteras y taxistas, inclusive a golpes.También en los momentos en que al menos el 50 por ciento del transporte público en Ciudad Juárez incumple las normas vigentes en cuanto a antigüedad, condiciones mecánicas e incluso tienen concesiones u operan en forma irregular.“Las mesas temáticas siguen, pero ya son tiempos del Congreso, nosotros hicimos las recomendaciones en su momento y ya nos ajustamos al Congreso. La principal propuesta fue la regulación del transporte especial, de carga, y turístico”, dijo el titular de Transporte en la Zona Norte, Mario Echánove.La iniciativa para reformar la Ley de Transporte fue presentada al pleno del Congreso del Estado en marzo del año pasado y a partir de su presentación, la comisión especial de Movilidad Urbana del Legislativo local, promovió al menos una docena de mesas técnicas para su estudio y foros de consulta en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez.La propuesta busca reformar prácticamente todos los artículos de la legislación vigente e incluir aspectos no regulados como el nuevo servicio de carros de alquiler que brinda la compañía Uber a través de una plataforma digital.También incluye propuestas de regulaciones para el servicio de turismo, transporte especial, escolar, servicio de alquiler de bicicleta y de carga y busca obligar a modernizar el servicio que brinda el transporte urbano, algo que en el caso de Ciudad Juárez ningún gobierno ha podido concretar.Echánove señaló que en caso de los Uber, los estados pueden regular el sistema y mantener el control, ya que el servicio con este esquema ofrece garantías al usuario, pero en el caso de los “piratas”, que traen plataformas que se desconoce de donde provienen, o no portan nada, no hay posibilidades de regular, más que retirar el vehículo. (Juan de Dios Olivas)Indicó que la iniciativa de Reforma del Congreso sigue sometida a análisis en las mesas temáticas y están por concluir.“Las principales propuestas son en cuanto al transporte no motorizado, turístico y de carga”, agregó.Sin embargo, tras más de un año de permanecer en análisis, los conflictos por la disputa en el pasaje se han registrado principalmente en el servicio Uber cuyos choferes han protagonizado enfrentamientos con taxistas en zonas publicas como la Central Camionera y centros comerciales, mientras que la piratería se ha propagado en redes sociales donde se ofrece el servicio de traslado sólo con marcar al teléfono de quien esté disponible.

