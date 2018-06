El gobernador Javier Corral Jurado ordenó responder al presidente municipal con licencia Armando Cabada Alvídrez “todas sus mentiras” con relación a los señalamientos que como candidato ha realizado de la obra pública del Estado.Señaló que él no se está metiendo en las campañas electorales en Ciudad Juárez, pero responderá a las “calumnias” que se digan de su Gobierno.“He instruido para que se le conteste a Cabada todas sus mentiras que ha dicho del Gobierno de Chihuahua que tiene abandonado a Juárez. No tiene derecho a mentir, el andar en campaña no le da derecho a desconocer la coordinación que tenemos”, indicó.Corral Jurado indicó que las declaraciones al calor de las campañas políticas desconocen la coordinación entre Estado y Municipio y contrastan con las alabanzas que Cabada realiza en privado al Ejecutivo.“Me lisonjea en privado y me calumnia en público. Si trae problemas Armando Cabada en su campaña, no tiene por qué cargársela al Gobierno del Estado. He instruido para que hoy se dé a conocer pormenorizadamente la inversión pública realizada en Ciudad Juárez de más de 550 millones de pesos”, añadió.Señaló que esa inversión es a parte de los más de 15 mil 500 millones de pesos que disponen al menos en Ciudad Juárez a través de todas las secretarías.Las respuestas a las declaraciones de Cabada Alvídrez, que se encuentra en campaña para reelegirse, fueron difundidas a través de un comunicado de prensa la tarde de ayer.Cabada afirmó que el año pasado se invirtieron solamente 18 millones de pesos, dato que el Estado catalogó de falso.“La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado reporta un gasto acumulado, destinado al municipio de Juárez, con cierre a diciembre del 2017, de 15 mil 663 millones 738 mil 648 pesos, en todos los rubros de la administración estatal”, refiere el documento.Dentro de ese total de la Secretaría de Hacienda canalizó en 2017 directamente a Juárez, un monto de 542 millones 960 mil 875 pesos en el rubro de Inversión Pública. El resto de las dependencias estatales ejercieron un gasto acumulado de 12 mil 656 millones 776 mil 578 pesos en 2017.Además, dentro de la suma de gasto acumulado de 2017, se incluyen 71 millones 386 mil 756 pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).El documento incluye un informe del gasto realizado en la zona de Los Kilómetros para dotar de agua a la población, del realizado en la Universidad Tecnológica Paso del Norte y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y las obras de Escuelas al 100, entre otros datos.Refiere también la compra de 113 vehículos nuevos para la Fiscalía Zona Norte, así como la programación de 28 millones de pesos para las operaciones del Hospital Civil Libertad y poco más de seis millones de pesos para el arranque de la nueva etapa de este nosocomio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.