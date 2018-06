Explotan habitantes del poniente vs JMAS

Por más de 20 años vecinos de las colonias Puerto Anapra y Lomas de Poleo han exigido a las autoridades que resuelvan el problema de agua salada que les cobran como si fuera potable.Ayer, hartos del problema se manifestaron en el Centro de la ciudad contra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y demandaron al gobernador Javier Corral que deje la indolencia y los atienda.“Hay oídos sordos tanto del presidente de la junta de aguas como del gobernador que es el superior, este pequeño plantón es para denunciar ante la ciudadanía ese desdén y desprecio”, dijo Jesús Durán, representante de la organización civil Frente del Derecho del Agua.Los quejosos, alrededor de 20 habitantes de Anapra, se apostaron ayer desde el mediodía hasta las tres de la tarde en el corredor de la avenida 16 de Septiembre, frente al Museo de la Revolución de la Frontera, para dar vasos del agua salada que sale de sus llaves en sus casas.Al lugar se acercaban transeúntes que se animaban a tomar un sorbo y al constatar que no era agua potable, firmaban en apoyo al movimiento. “Ya hemos hecho varias movilizaciones, una de ellas fue pliego petitorio hace un mes y no ha contestado ni se han acercado con nosotros”, dijo Durán, a lo que agregó: "tenemos el derecho de petición que la Constitución establece en el artículo octavo: a toda petición que haga un ciudadano, la autoridad tiene obligación de contestarle por escrito en un tiempo prudente”.Dijo que el problema afecta actualmente a más de 7 mil personas que habitan en ese sector, ubicado al norponiente de la ciudad, casi pegado a la línea divisoria con Estados Unidos. La petición es que nos cobren una tercera parte de ese recibo, precisó. Adelantó que si no les contestan el escrito, buscarán a un juez federal para denunciar a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

