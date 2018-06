Corral se entromete en elecciones: Cabada

Armando Cabada se defendió de los señalamientos del gobernador Javier Corral y lo acusó de entrometerse en el proceso electoral.Ambos intercambiaron acusaciones ayer, el mandatario estatal señalando que Cabada ha estado hablando mal de su Gobierno por la escasa obra pública que prevalece en Juárez.“He instruido para que se le conteste a Cabada todas sus mentiras que ha dicho del Gobierno de Chihuahua que tiene abandonado a Juárez. No tiene derecho a mentir, el andar en campaña no le da derecho a desconocer la coordinación que tenemos”, dijo Corral.Y Cabada respondió: “No me he basado en señalar directamente al gobernador, creo que en eso se equivoca”, aunque sí puntualizó que la población tiene la percepción de que hay ineficiencia del Estado.“Hemos visto con mucha tristeza cómo nos contesta inclusive por escrito tratando de justificar la ineficiencia que la mayoría de los juarenses observa en cuanto al trabajo del Estado en Ciudad Juárez”, agregó.Pero el independiente fue más allá. Cabada acusó que Corral se está entrometiendo en el proceso electoral violando flagrantemente la Constitución.“El señor gobernador violenta la ley, el artículo 41 y 134 de la Constitución, porque se inmiscuye en las campañas al criticar y además está haciendo publicidad a su Gobierno en tiempos de veda electoral”, dijo. Y agregó que el gobernador panista confunde el respeto que le ha ofrecido siempre a su investidura con la denuncia a la que él se refirió. Sobre eso apuntó: “Jamás seré un sumiso".Aseguró que la actual administración municipal tiene coordinación con el Estado, pero faltan recursos para atender los problemas de la frontera, especialmente en el rubro de la seguridad. Puso como ejemplo los pocos policías estatales destinados a combatir el crimen aquí.“Yo quiero pensar que es la candidatura del momento, el ver cómo los candidatos de su partido no se pueden perfilar para una victoria y eso es muy lamentable. Yo diría que hay que tener respeto”, anotó.Sostuvo que si gana va a haber coordinación, cordialidad y respeto entre ambas esferas de Gobierno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.