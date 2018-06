Cortan luz a Fideicomiso de Puentes Fronterizos

Una brigada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía eléctrica desde hace tres días a la plaza comercial Río Bravo donde opera el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, aún y cuando los recibos de consumo estaban pagados.Sin considerar lo anterior, el personal de la CFE solicitó dinero a los locatarios para no cortar el servicio, de acuerdo con versiones surgidas en el lugar, ubicado a un costado del puente internacional Zaragoza, sobre la avenida Waterfill.Por lo anterior, el director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Gustavo Elizondo Aguilar, lanzó un reclamo a la paraestatal ya que la suspensión del servicio afecta las oficinas de atención de usuarios de la Línea Express y el área de Proyectos de Inversión, las que dejaron de percibir hasta un millón de pesos.Elizondo Aguilar señaló que tiene datos de que la brigada que intentó aplicar cobros por no cortar el servicio, depende directamente de la Superintendencia de la CFE, la que se ha negado a reanudar el servicio sin causa justificada.“Tenemos información por gente de la misma Comisión Federal de Electricidad, que hay brigadas especiales que se dedican a amagar aun a los que ya pagaron, que están al corriente, para fin de pedirles dinero a cambio de que no les corten el servicio. Nos informan que esta brigada reporta directamente a altos mandos de la Superintendencia local”, refirió.Por esto último, los titulares de la CFE pudieran estar involucrados en los actos de corrupción, dijo.Indicó que al momento de los cortes se les mostraron a los empleados de la Comisión los recibos pagados y aun así procedieron a la suspensión del servicio que ayer cumplía tres días.“En esta misma plaza cortaron a varios locales el servicio estando pagado y mostrándoles los recibos, de manera arbitraria lo hicieron”, agregó.La principal afectación es a los usuarios de la Línea Exprés que tienen que acudir estas últimas semanas del mes, a renovar sus permisos para usar los carriles rápidos de los puentes internacionales

