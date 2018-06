Colectan para ayudar a enfermos

Medicamentos sin caducar, material de curación, sillas de ruedas y muletas, son algunos de los artículos que la asociación civil “Bondad” recibe durante su colecta permanente para ayudar a personas y organizaciones que los necesiten.Manuel del Castillo, fundador del organismo, dijo que el único interés es ayudar a quien padece enfermedades como cáncer, diabetes, o cualquier tipo de complicación en su salud y que por su situación económica no puedan hacerle frente.La idea nació en enero de este año, luego de que él mismo enfrentó el cáncer de lengua. Al darse cuenta de lo costoso que resulta el tratamiento, decidió acudir ante un notario público para integrar la asociación y apoyar a personas que pasan por la misma situación.Mientras se desarrollaba ayer el partido de México contra Corea del Sur, organizó un evento en el que instaló una pantalla para invitar a las personas a ver el juego e intercambiar los donativos por comida y un rato de diversión.A esta iniciativa se sumaron personas tanto de Juárez como de El Paso, quienes llegaban a dejar medicinas, pañales, muletas y materiales de curación. (Iris González)Sin embargo, insistió en que se trata de una campaña permanente donde las personas pueden acudir a las oficinas de Integra Comunicaciones ubicadas sobre la avenida Lincoln número 1126, local 5, entre la Procuraduría General de la República y las Oficinas de Gobierno conocidas como Pueblito Mexicano, en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.Lo recabado será donado a centros comunitarios, médicos particulares que ayudan a personas de escasos recursos y hasta para el botiquín del Cereso.• Muletas• Sillas de ruedas• Prótesis• Pañales adulto• Material de curación• Medicamentos no caducos• Equipos para diálisis• AndadoresAcuda a Av. Lincoln 1126 - local 5 - de 10 am a 4 pm

comentarios

