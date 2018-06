Promete Galindo trabajo en mancuerna con el Estado

El candidato a la Presidencia Municipal Ramón Galindo Noriega tuvo ayer su evento de cierre de campaña en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres, ubicado en el Parque Central Poniente.Al evento asistieron todos los candidatos de la coalición Por Chihuahua al Frente y estuvo amenizado por la agrupación musical Caballo Dorado.Durante el evento, Galindo Noriega agradeció la presencia del exgobernador del estado, Francisco Barrio, del actual gobernador, Javier Corral y del exalcalde Gustavo Elizondo, quienes estuvieron en primera fila.“Nos hemos embarcado en este proyecto, porque no estamos contentos con lo que está pasando en la ciudad, porque no estamos conformes con que veamos todos los días a cientos de miles de personas esforzarse y trabajar y no ver que avanza su nivel de vida”, expresó ante los asistentes.Dijo que no están conformes y no se dan por vencidos y no se cruzan de brazos: “siempre estamos dispuestos a construir mejores condiciones de vida para las colonias, las familias y toda la gentes”, expresó.Señaló que no les mueve otros motivos y expreso que no tienen motivaciones ocultas, “como veo que tiene el actual alcalde de Ciudad Juárez y no venimos a decir mentiras a nadie ni a prometer cosas que no van a cumplir, ni a robarse un solo centavo ni a favorecer a mis amigos y darle dinero a nuestros negocios”, expresó.Galindo Noriega dijo que no hay enemigos invencibles e indicó que al ganar la elección hará equipo con el gobernador del estado.