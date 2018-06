A la luz del incremento de los homicidios dolosos en lo que va del año, con más de 100 asesinatos en junio, el activista Gustavo de la Rosa Hickerson consideró que la cooptación del Gobierno en la Mesa de Seguridad y el abandono en términos económicos de la estrategia Todos Somos Juárez dañaron la recuperación de la ciudad.Exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y actualmente candidato a diputado federal por Morena, De la Rosa dijo que con el cambio de presidente de la República, de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, se dejó el proyecto de prevención, uno de los pilares más importantes de la estrategia que en 2010 pretendió implementar un modelo de 160 acciones para mejorar las condiciones de violencia de Ciudad Juárez.“El plan Todos Somos Juárez dependía del presidente de la República. Cuando se va Calderón y llega Peña Nieto, una parte de ese plan se abandona. Se convirtió en una tragedia la administración de fondos para la prevención del delito, por ejemplo; dejaron a Pronapred (Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia) sin dinero. Al Gobierno actual no le interesa aplicar un modelo contra la delincuencia.“Ninguno de los proyectos que empezaron a dar resultados siguieron adelante”, dijo De la Rosa.Otro de los factores que, dijo, explica el fracaso del modelo es la intervención del gobierno estatal en la Mesa de Seguridad.“Domesticaron a la Mesa de Seguridad, fue cooptada por el gobierno. Ya no era crítica y ahora a lo que se dedica es a hacer colaboraciones con el gobierno. La Mesa de Seguridad se convirtió en una especia de apoyo al gobernador Javier Corral”, declaró.Dijo que junto a la falta de dinero –con la consecuente pérdida de independencia–, y sin un grupo ciudadano, la Mesa dejó de ser un referente para la implementación de las estrategias de recuperación social.Astrid González, actual coordinadora de la Mesa de Seguridad, no pudo ser contactada para dar su opinión sobre el tema.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.