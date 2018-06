Dan bienvenida a 210 nuevos profesionistas

Como parte de la culminación tras años de estudio, 210 profesionistas fueron parte del máximo evento académico anual del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), su ceremonia de graduación.Pertenecientes a 14 programas educativos de administración, contaduría, ingenierías y posgrados, ayer los graduados portaron orgullosos su toga y birrete para concluir su etapa de formación universitaria.“El panorama laboral realmente no es muy amplio porque hay mucha competencia, pero en base a las capacidades que tiene cada estudiante sí se puede tener un buen empleo”, mencionó Edgar Ortiz, graduado de la Licenciatura en Administración.Explicó que el principal reto para los profesionistas recién egresados es la competencia laboral, ya que se debe emprender, pelear, salir y tocar puertas para que se abran oportunidades.Ricardo Mejía Nava, quien se graduó de Ingeniería Electrónica, explicó que se ve escaso el mercado laboral y que no faltan oportunidades pero deben buscarse.“Más que nuevos retos yo creo que necesitamos subir el nivel de educación que hay aquí a nivel regional, hay que levantar el nivel de educación e ingeniería”, expresó Nava.A retos laborales dinámicos, cambiantes y un ambiente versátil se deberán enfrentar los egresados, expuso Armida Villalobos Delgado, subdirectora de Planeación y Vinculación del ITCJ, aunque señaló que se tiene la confianza de la preparación que adquirieron en las aulas y laboratorios del Instituto.Explicó que son casi 24 mil profesionistas diseminados alrededor del mundo que el ITCJ ha entregado a Ciudad Juárez en 54 años, por lo que puntualizó que esto viene a contribuir al conocimiento económico y social de la región.“El interés tiene pies y podemos buscar las oportunidades tanto en el estado, en México o ya sea internacionalmente, no es difícil concluir una maestría, pero tienes que ser perseverante y saber lo que realmente quieres”, señaló Luis Andrés Villezcas Uribe, único graduado de la maestría en Administración de Negocios Internacionales.Durante la ceremonia se reconoció a los mejores promedios, entre ellos Thania Elizabeth Jurado García con 97.98 de la Ingeniería en Sistemas Computacionales; Griselda Juárez de la Luz de la maestría en Ingeniería Administrativa con 96 y Daniel Rivera Muñoz de Ingeniería Electrónica con 95.96.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.