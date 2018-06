Con la mayoría de los regidores independientes y el del PT, el Cabildo aprobó tres condominios denominados “La Enramada”, ubicados al suroriente de la ciudad, alejados de la mancha urbana.Los conjuntos habitacionales se encuentran en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur.Regidores del Verde Ecologista, Partido Acción Nacional (PAN), e Irma Medrano, independiente, se manifestaron en contra porque se trata de desarrollos en régimen de condominio.Explicaron que de esta manera afectará a futuro a los habitantes, porque ellos deberán encargarse de costear el mantenimiento de los servicios públicos.Laura Yanely Rodríguez, del Verde Ecologista, se manifestó en contra porque dijo que sería el primer desarrollo que se aprueba por este Cabildo en la zona periurbana.“No sería problema si se ofrece lo indispensable para vivir en una zona digna, en la zona ni siquiera hay equipamiento suficiente, no hay hospitales ni estaciones de Policía ni bomberos y pocas escuelas alrededor”, mencionó.Eduardo Fernández, del PAN dijo que aprobar esos desarrollos es orillar a los futuros habitantes a que tengan una calidad de vida baja, porque son casas para familias de escasos recursos que todavía deberán pagar el mantenimiento del condominio.La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, explicó en el Cabildo que en ese sector de la ciudad sí hay déficit, pero se cambiará la forma de crecer.Expuso que en la zona periurbana (es decir la que se encuentra más alejada de la mancha urbana) hay dos problemas, uno es la lejanía y otro es la dispersión, es decir que hay desarrollos que no están concentrados uno de otro, debido a que ese crecimiento no se detuvo a tiempo.“Tenemos que cambiar la visión, aunque en la zona periurbana tiene que haber un momento de consolidación, sobre todo porque tenemos a 300 mil personas vivienda ahí”, manifestó.La ciudadana Claudia Arreola invitó al Cabildo a hacer la diferencia, “tomar las riendas del asunto” y hacer cumplir la ley a la constructora Aryve que inició la construcción de los condominios sin permisos del Municipio.Sin embargo, finalmente se puso a votación y se aprobó con 12 a favor del edil del PT y el resto independientes, siete en contra y dos ausencias.

