Mujer con su bebé habría huido de la ciudad por la violencia

Una mujer de 19 años reportada desaparecida de la colonia Tierra Nueva junto con su bebé de 11 meses de edad, aparentemente huyó por miedo a la violencia que se está generando en la ciudad para ya no regresar, dijeron vecinos que la conocían.Jessica Guadalupe Chihuahua Loera y su recién nacida, identificada como Yemelith, con los mismos apellidos, se fueron al día siguiente de que mataron a uno de sus vecinos, de acuerdo con las versiones.Hasta hoy Ciudad Juárez ha registrado más de 100 ejecuciones en lo que va del mes, debido a una supuesta fractura entre los brazos armados de La Línea, según informó la Fiscalía.LEER: E l Cártel de Juárez y la guerra Aztecas-La Línea La persona asesinada de varios disparos fue identificado como, Víctor Manuel García González.El incidente ocurrió a las 9:30 de la noche del día jueves 14 de junio en el patio trasero de una vivienda, localizada en el cruce de Puerto La Habana y Puerto Alicante, en dicha colonia.La víctima de homicidio era vecino de las ahora desaparecidas, quienes, al menos la madre, habría vivido de cerca el incidente, donde otro hombre también resultó lesionado de bala y fue llevado a un hospital local.El día 15 de junio, fue la última vez que vecinos y familiares vieron a ambas en su domicilio de la citada colonia, ubicada al suroriente de la ciudad.Los testimonios aseguraron que Jessica estaba muy asustada esa noche y sólo esperó a que amaneciera para huir de la violencia que se vive en ese entorno.LEER: 'Vieja guardia Azteca' rompe con 'La Línea' De acuerdo con las investigaciones oficiales del caso la mujer pudo haber abandonado la ciudad.Tampoco se ha ubicado al padre de la niña cuyos familiares interpusieron otro reporte de desaparición en la Fiscalía Zona Norte, pero no se proporcionó el nombre.Los vecinos atestiguaron que Jessica era una mujer tranquila y no le gustaba vivir en un ambiente de violencia.Los investigadores no tomaron esa hipótesis como definitiva, porque las familias de la pareja les reportaron que hasta ayer no contestaban sus teléfonos celulares ni habían tenido actividad en redes sociales, lo cual es inusual en ambos padres, se aseguró de manera extraoficial.

