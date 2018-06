“Bueno, buenos días. Soy Juan y llamo de esta compañía celular para ofrecerle redes sociales ilimitadas por treinta días, y así no tenga que preocuparse de estar bien comunicado. ¿Con quién tengo el gusto?”.A todo mundo le ha pasado: una llamada inoportuna al celular en la que intentan cambiarte de compañía telefónica, ofrecer una tarjeta de crédito o intentar vender cualquier cosa. Ni los domingos por la mañana se salvan de ser arruinados por un vendedor por teléfono.Siempre queda tomar aire, contar hasta diez, y decirle amablemente a Juan que no necesitamos ni queremos su servicio. Si el vendedor es bueno, astuto, hará que sea imposible colgar hasta el punto de terminar con un cambio de compañía y treinta días de redes sociales ilimitadas, o bien una tarjeta de crédito. La otra opción es colgar de inmediato y dejar a Juan con más tiempo para marcarle a otras miles de personas, que también le colgaran el teléfono.Por fortuna, y por desgracia para las empresas, hay forma librarse de esas llamadas. Sólo hay que seguir una seria de pasos.La Profeco creo en 2012 el Registro Público Para Evitar Publicidad (REPEP), luego de que se publicaran las Reglas de Operación y Funcionamiento del Registro Público de Consumidores.El REPEP fue creado para ofrecer a los consumidores una opción para poder tener una mejor relación con las llamadas de mercadeo, o en otras palabras, para no recibir tantas llamadas. El REPEP da el derecho a la privacidad de los consumidores, porque no todos desean recibir publicidad por teléfono.¿Cómo se puede inscribir un teléfono en el REPEP? En la página de Profeco, o en específico en el sitio http://repep.profeco.gob.mx/ y seguir las instrucciones, que es poner la lada y el teléfono que se desea restringir. También se da la opción de seleccionar qué sectores se quiere tener alejados, como “comercio”, “turismo” y “telecomunicaciones”.Después sólo queda esperar a que el número quede registrado, proceso que puede tardar hasta treinta días, después de ese mes será una falta de las empresas hacer llamadas ofreciendo algún producto o servicio.

