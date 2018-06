Quiere quitarle peso a la violencia con una pintura

Una pintora de la ciudad anunció su intención de elaborar un mural en el espacio donde antes se hallaba el polémico letrero de “No more weapons”, instalado durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.Paloma Vianey Martínez, la autora, aseguró que está próxima a obtener la autorización del Gobierno federal, con el que, dijo, ha estado en comunicación durante los últimos meses, pues sólo falta la anuencia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).Con esta propuesta, la artista busca “borrar y quitarle peso a toda imagen de la violencia” que ha tenido Ciudad Juárez.“Por eso la ubicación de este mural es esencial”, comentó. “Quiero que esta sea una imagen de introducción para las personas que vienen entrando de Estados Unidos. Quiero que represente la cultura y la belleza de esta ciudad”.La mujer, egresada de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), pretende realizar una pintura que nació de un boceto que hizo en 2012 en el que una niña sopla burbujas de jabón que contienen cada una imágenes de sitios emblemáticos de la ciudad.El soporte del controversial letrero fue eliminado luego de que el entonces alcalde Enrique Serrano Escobar consideró que era “grosero” para recibir a las personas procedentes de Estados Unidos.En aquel momento, el ex presidente municipal argumentó que el tema del narcotráfico y las armas debía ser tratado exclusivamente por el gobierno, pues, señaló entonces, no era un asunto que les competiera a los turistas ni a la gente en general.Tras la petición, el letrero, hecho con toneladas de armas decomisadas por el Ejército, fue retirado y desde entonces el espacio permanece vacante.

