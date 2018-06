“Fue una sola ráfaga”, recuerda uno de los testigos del homicidio cometido ayer por la mañana contra un hombre y una mujer en el crucero comercial del bulevar Óscar Flores Sánchez y la avenida Adolfo López Mateos.Antes de dar su testimonio mira hacia el lugar donde quedó el vehículo con los dos cuerpos, luego comenta que cuando escuchó el estruendo se tiró al piso sin ver de dónde provenían los tiros: “Ya agarraron este camino para matar”.Se refiere al homicidio de Armando Sahagún González de 32 años y su madre Guillermina González Valles, quienes viajaban ayer en un Jeep Compass sobre Oscar Flores Sánchez en un sentido de norte a sur cuando en un semáforo doble a la altura de Adolfo López Mateos cuando fueron atacados.Datos periodísticos indican que el hombre sobrevivió a un ataque la madrugada del 19 de junio en el exterior de la plaza comercial denominada Millenium, frente al bar Blue en la avenida Manuel Gómez Morín y Camino la Esperanza del fraccionamiento Álamos de Senecú.En ese ataque fue asesinado como Daniel Hernández, alias “El Bimbo”, de 37 años.El testigo de la agresión de ayer, que solicitó que su identidad no fuera publicada por temor a represalias, dice que hace como tres meses, en ese mismo lugar, “ejecutaron a uno de la ministerial”.Archivos periodísticos informan que el pasado 16 de marzo hombres armados asesinaron al agente ministerial Arturo Ledezma Porras de 58 años, escolta personal de Ulises Pacheco Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, y al auxiliar administrativo de la misma dependencia Saúl Flores Lares.Ese hecho ocurrió a sólo unos metros del doble asesinato de ayer.“Es un desastre, ya sale uno de su casa y no sabe si va a regresar”, contesta el testigo, que pide no publicar su nombre por temor, a la pregunta de cómo percibe la seguridad en la ciudad.Otros hechos violentos en torno a esa zona incluyen el que ocurrió la madrugada del pasado 4 de marzo, cuando en el interior de un vehículo Nissan Altima blanco con placas texanas, que estaba abandonado frente a una primaria ubicada en el Camino Viejo a San José, a una cuadra de Adolfo López Mateos y Óscar Flores Sánchez, fue encontrado el cuerpo de una persona.Policías municipales lo ubicaron cuando hicieron una revisión a la unidad porque estaba estacionada en el frente del plantel educativo.Antes, el 5 de agosto del 2013, el cadáver un hombre que apareció decapitado en el interior de la cajuela de un automóvil que estaba estacionado dentro de uno de los centros comerciales de Adolfo López Mateos y Óscar Flores Sánchez.Otro entrevistado en el mismo cruce, que solicitó también el resguardo de su identidad, menciona que se sintió como cuando había mucha violencia en la ciudad.“A mí me tocó ver cómo mataban a unos muchachos aquí mismo”, comenta mientras se da la vuelta para señalar el punto exacto donde ocurrió aquél hecho hace aproximadamente ocho años.Trabajadores de negocios que se encuentran en torno a la intersección prefirieron no dar sus testimonios.“Nosotros trabajamos aquí todos los días, tenemos miedo, preferimos mejor no decir nada”, comentó uno de los empleados.

