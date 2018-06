Juárez registra un repunte considerable de deportaciones de connacionales por la suspensión del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) que tenía tres vuelos aéreos semanales de El Paso a la Ciudad de México y que realizaba el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dio a conocer Blanca Navarrete García, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).“El repunte de las repatriaciones por Juárez se debe a que desde hace casi un mes el ICE suspendió el PRIM por 90 días; aparentemente el Gobierno de Estados Unidos argumentó que se le acabaron los fondos para efectuar los tres vuelos a la semana que se realizaban”, dijo la activista que participó en la reunión nacional de vinculación que se desarrolla en la Ciudad de México.Ahora, explicó, las deportaciones son terrestres y Juárez es una de las fronteras más afectadas por la falta de infraestructura, acorde con las necesidades de la atención humana y digna que requieren los mexicanos deportados.Ayer se trató de contactar a personal de la oficina de ICE en El Paso para abundar sobre la cancelación de los vuelos, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.Sólo de enero a abril del año en curso fueron deportados al estado de Chihuahua 3 mil 144 connacionales, de los cuales 2 mil 939 ingresaron por Juárez a través del puente Paso del Norte y 205 más por el puerto fronterizo de Ojinaga, indican datos del Instituto Nacional de Migración (INM).El reporte indica que Mexicali es la frontera con más repatriaciones al recibir en el mismo lapso 12 mil 749 connacionales, el segundo lugar lo ocupa el puente Juárez-Lincoln de Nuevo Laredo con 11 mil 954 deportaciones, mientras que esta ciudad estaba en la tercera posición de los puntos de recepción de mexicanos.“El PRIM es un programa coordinado con el Gobierno mexicano propuesto desde Estados Unidos con el interés claro de alejar de la frontera a las personas deportadas y que desistan regresar”, dijo Navarrete García.Blanca Rivera, administradora de la Casa del Migrante, reiteró que existe un aumento de migrantes mexicanos y extranjeros en Juárez, entre deportados o rescatados en tránsito.“Aunque es variante llegamos a recibir hasta a 100 connacionales diarios que fueron deportados”, dijo la activista social.Precisó que, al menos en las últimas semanas, la Casa del Migrante ha registrado un aumento inusual de connacionales deportados al endurecerse las políticas antimigrantes del Gobierno del presidente Donald Trump, ya que los extranjeros sin documentos que acrediten su estancia legal en ese país son expulsados de manera más inmediata.El albergue, único en su tipo en la ciudad, cuenta con una infraestructura para atender temporalmente a 500 migrantes, dijo. Sin embargo, siempre existen necesidades que se deben cubrir por lo que es importante el apoyo altruista de los ciudadanos.Diana Rodríguez, integrante del DHIA, estimó que dos de cada 10 connacionales repatriados se quedan en Juárez. Unos para trabajar y reunir el dinero necesario y otros para radicar en esta ciudad.La suspensión del PRIM coincidió con la veda electoral, lo que impactó de manera negativa a los migrantes que permanecen en Ciudad Juárez.“Desgraciadamente nuestros connacionales aquí son personas sin documentos y sin dinero. La veda electoral, que coincide con la suspensión del PRIM, no ha permitido que los mexicanos repatriados tengan acceso a la credencial de elector, desgraciadamente la personas mexicanas son indocumentadas en su propio país”, reprochó.Dijo que esta situación impacta la salud emocional de los connacionales.“Esto repercute mucho en su estado de ánimo porque no pueden conseguir trabajo y si lo consiguen el salario es mucho menor a lo que estaban acostumbrados a percibir y eso los deprime”, explicó Navarrete García.Actualmente el Instituto Nacional de Migración emite una constancia de repatriación con un código y fotografía que es aceptada por algunas dependencias como el Seguro Popular que otorga la póliza del servicio médico por 90 días y el Servicio Nacional de Empleo apoya a los mexicanos deportados con empleos temporales, dijo Navarrete García.La expulsión de miles de connacionales que ingresaron sin documentos de estancia legal a los Estados Unidos puede crear una crisis humanitaria, si los tres niveles de Gobierno no actúan, advirtió la directora de DHIA.Para la trabajadora social es urgente que las autoridades involucradas en el programa “Somos México” se activen, ya que no existe un crecimiento de infraestructura, personal y presupuestos en las instituciones involucradas en la atención de migrantes en una década.“Yo quisiera saber qué pasó con el Centro de Atención a Migrantes”, cuestionó Navarrete García,El año pasado Amparo Beltrán Ceballos, quien era asesora técnica de la Subsecretaría de Gobierno en Juárez dijo que este centro, ubicado en el antiguo edificio de Recaudación de Rentas, supuestamente iniciaría operaciones a finales de marzo del 2017Hasta el momento sigue sin operar, se confirmó en una visita al lugar. En ese mes la servidora pública dijo que el programa “Somos Mexicanos” era un esfuerzo de la Federación, del Gobierno del Estado y el Municipio.“La estructura está con carencias. Desde el espacio de recepción para atender a los connacionales repatriados, por ejemplo el número de agentes del INM que está ahora era en función de lo que se recibía en el 2008 por lo que el Instituto tiene que aumentar el nuero de plazas”, agregó.Otro punto que destacó Navarrete García es que la ciudad debe garantizar las condiciones de seguridad para esta población vulnerable, ya que los mexicanos repatriados han manifestado ser objeto de detenciones arbitrarias por parte de la Policía municipal.“Los agentes han extorsionado a los connacionales y es urgente generar un plan de contingencia entre las corporaciones policiacas para que reciban un proceso de formación y sensibilización del tema de migrantes”, expuso.Respecto a la sociedad, dijo que se debe ser muy congruente por parte de la población en su mayoría migrante ya que se viven tiempo de odio, xenofobia y racismo. (Luz de Carmen Sosa / El Diario)

