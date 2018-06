Un enfrentamiento a balazos que duró varios minutos, en el cual participaron decenas de policías, dejó como saldo un probable sicario muerto, otro más detenido, el aseguramiento de un vehículo, armas, cargadores y balas, además de un policía lesionado.El hombre arrestado, Pablo Omar C. U., dijo pertenecer al grupo delictivo “La Línea” y cobrar por matar, de acuerdo con información oficial.El hecho ocurrió ayer, poco antes de las 2:00 horas, cuando policías del área comercial que realizaban su labor de vigilancia sobre la avenida Manuel Gómez Morín, se toparon de frente a un grupo de sicarios que intentaba ejecutar a una persona, a la que atacarían dentro de un antro. Los supuestos delincuentes viajaban a bordo de una camioneta tipo pick up Chevrolet Silverado de color rojo, con reporte de robo.En la parte trasera del vehículo los agentes vieron movimiento de alguien que trató de ocultarse tras una cobija, informó a la Policía Municipal. Eran los presuntos sicarios que se cubrían con la manta a sí mismos y a sus armas largas.Al verse sorprendidos en el cruce de la calle Júpiter y Manuel Gómez Morín, en colonia Satélite, los tripulantes agredieron a balazos a los agentes, de acuerdo con el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón.Los preventivos repelieron el ataque y luego se dio una persecución hacia el poniente por la avenida Manuel Gómez Morín, en donde se volvieron a enfrentar a balazos frente a la gasolinera ubicada en la calle San Antonio.Los delincuentes, uno de los cuales viajaba en la caja de la camioneta, dispararon con fusiles y lograron impactar el cristal delantero de una patrulla.La patrulla presentó varios disparos en el parabrisas, pero las balas no acertaron contra ninguno de los uniformados, dio a conocer la SSPM.Más tarde la camioneta fue vista por otros agentes municipales en las calles Aztecas y Carlos Amaya.En ese punto nuevamente los ocupantes de la camioneta provocaron una movilización.La persecución fue por varias avenidas y calles de la ciudad, hasta concluir en las calles Manantial de la Primavera y Vistas de Agua, en el fraccionamiento Vista los Ojitos, cerca del Periférico Camino Real, al surponiente de la ciudad.En ese lugar los agentes volvieron a sostener un enfrentamiento a balazos y uno de los sicarios, que iba en la caja de la camioneta, quedó muerto con un balazo en el rostro y otro en el cuello.Dos de los ocupantes descendieron y comenzaron a correr, logrando los agentes la captura de uno de ellos, mientras el otro pudo evadirlos y no fue capturado.Bryan Alan Salcido Saucedo, era el nombre del presunto delincuente muerto, quien contaba con 19 años y varios ingresos a la cárcel por delitos de robo y narcomenudeo.Pablo Omar C. U., quien portaba un rifle calibre .223 con dos cargadores abastecidos, fue capturado.Un agente preventivo resultó herido, con un rozón de bala en la refriega y fue trasladado a un hospital de la ciudad.En la movilización participaron más de 60 unidades tanto de la Policía Municipal como de la Estatal.De acuerdo con Sandoval Figón, otra persona más logró huir pese al operativo que se implementó en la Zona Poniente de la ciudad.La investigación de la balacera quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado.Es un presunto roba carros la persona detenida después de enfrentar a balazos, junto con otros dos hombres, a policías municipales en la colonia Satélite, según el avance de las investigaciones ministeriales.Ayer fue presentado el único detenido, quien responde al nombre de Pablo Omar C. U., el cual dijo pertenecer al grupo delictivo “La Línea” y cobrar por matar, de acuerdo con la información oficial.La persona arrestada fue entregada a los agentes de la Policía Ministerial junto con dos fusiles de asalto y una pistola tipo escuadra, aseguradas en la pick up.Pablo Omar cuenta con antecedentes por robo de vehículo, se dio a conocer.Peritos forenses levantaron el cuerpo del otro presunto sicario, hasta ayer no identificado, el cual quedó tendido en la camioneta pick up Chevrolet Silverado color rojo, también asegurada.